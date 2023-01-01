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حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل، بشأن تفاصيل اختبار القبول في مدارس stem (مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا)، والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ردا على التساؤلات المثارة بشأن اختبار القبول في مدارس stem (مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا) ، فتتمثل تفاصيله فيما يلي:يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.يعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان المخصصة لهذا الامتحان، والذي يحدد مقارها الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم.تعلن نتيجة الامتحان للطالب عبر الموقع الالكتروني للوزارة.يعقد الامتحان من دور واحد فقط.الفئات المسموح لها بدخول الامتحان: الطلاب المتخلفين عن موعد إجراء الاختبار بعذر يقبله رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان، والطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية نتيجة لعطل ما اثناء عرض أداء الامتحان.يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقا لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولا وتطبيقا لترتيب رغباتهم ثانيا.اختبار القبول في ستيمبعد انتهاء اختبار القبول في مدارس stem (مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا) يتم ترتيب الطلاب طبقا لدرجاتهم كشرط للقبول بالمدارس على النحو التالي :اجتياز الطالب لمعيار النجاح طبقا للكل مكون على حدة من مكونات الاختبارات وهي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية واختبار الذكاء.المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.وتعلن نتيجة المقبولين في اختبار القبول في مدارس stem (مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا) على موقع وزارة التربية والتعليم، وعلى الطلاب المقبولين طباعة اشعار النتيجة من على موقع الوزارة والتقدم به لإدارة المدرسة التي تم قبوله بها، وذلك لاستلام خطاب معتمد منها بموجب هذا الاشعار لسحب ملفه من مدرسته الثانوية المقيد بها وتسليمه لشئون الطلبة بمدرسة المتفوقين باليد مع كل المستندات المطلوبة من الطالب.وتتخذ مدرسة المتفوقين الإجراءات اللازمة لتحويل الطالب إلكترونيا وتسجيله على قاعدة بيانات طلاب المدرسة.اختبارات القبول في مدارس stemقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، من يوم السبت 17 أغسطس 2024 وحتى الثلاثاء 20 أغسطس 2024.