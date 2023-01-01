تفاصيل .. إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في السويد

أغلقت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم أبوابها اليوم الجمعة، بعد إطلاق نار وقع بالقرب منها في وقت مبكر صباحا.
وقال المسؤول الصحفي بالشرطة السويدية، بير فالستروم، إن دورية للشرطة سمعت أصوات انفجارات عالية، يشتبه في أنها ناجمة عن سلاح ناري. فتم تطويق المنطقة قرابة الساعة الثانية صباحا.
وعند الساعة 6:30 صباحا أعلنت الشرطة أن تحقيقاتها أشارت إلى وقوع إطلاق نار في المنطقة، لكن فالستروم لم يعلق على ما إذا كانت السفارة الإسرائيلية، كانت هدفا لإطلاق النار المشتبه به.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!