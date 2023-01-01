تغيير جديد بقائمة أسعار سياره النترا AD موديل 2025 الجديدة



النترا AD النترا AD

شهدت الفترة الماضية إعلان مجموعة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيلا لسيارات هيونداي في مصر عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2025 من النترا AD الجديدة، والتي قدمتها كبديل لسيارتها النترا HD التي يتم تجميعها محليا.

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وذكر الوكيل أن هذا الموديل أيضا يتم تجميعه محليا، وتم الإعلان عن أسعاره الرسمية الجديدة كالتالي بعد الزيادة:- فئة سمارت بسعر 950 ألف جنيه (بعد زيادة 15 ألف جنيه).- فئة مودرن بسعر 1 مليون و15 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).- فئة توب لاين بسعر 1 مليون و120 ألف جنيه (بعد زيادة 25 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي تقدمها الشركة بالفئة الأولى من السيارة التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- تكييف هواء يدوي.- إطارات بأطواق (جنوط) مقاس 15 بوصة.- فرش داخلي من القماش.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- بلوتوث ومنفذ USB.- شاشة ولوحة عدادات رقمية بمقاس 3.5 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- مصابيح أمامية هالوجين.- زجاج خلفي بخاصية التسخين.- مرايات جانبية كهربائية.- راديو تقليدي.- زجاج ملون.- إضاءة نهارية.- مصابيح ضبابية.