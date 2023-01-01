تغيير أسعار رسائل WhatsApp Business

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يقوم تطبيق WhatsApp Business بتغيير أسعار كل محادثة للشركات - فالمحادثة عبارة عن سلسلة مدتها 24 ساعة بين البائعين والمستخدمين. تقوم الشركة بتخفيض أسعار رسائل الخدمات ورفع أسعار الرسائل التسويقية.

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تفرض Meta رسومًا على الشركات من خلال أربع فئات من الرسائل: التسويق (العروض والمنتجات الجديدة)، والمرافق (تحديثات الطلب، ورصيد الحساب)، والمصادقة (كلمات المرور لمرة واحدة)، والخدمة (استفسارات العملاء).ستكون أسعار المرافق الجديدة سارية اعتبارًا من 4 أغسطس، وستكون أسعار المحادثة التسويقية الجديدة سارية اعتبارًا من 4 أكتوبر من هذا العام. هذا هو التحديث الأول لمعدلات المحادثة منذ أن بدأ WhatsApp في فرض رسوم على الفئة بدلاً من السعر الثابت لجميع المحادثات.تفرض الشركة رسومًا مختلفة على التجار في مختلف البلدان. على سبيل المثال، في الهند، تتحول أسعار التسويق من 0.0099 دولار أمريكي إلى 0.0107 دولار أمريكي (+8%)، وتنخفض أسعار محادثة المرافق من 0.0042 دولار أمريكي إلى 0.0014 دولار أمريكي (-67%).من المحتمل أن يقنع هذا الشركات باعتماد تطبيق WhatsApp كقناة أساسية للتواصل مع العملاء.وخلال العام الماضي، اشتكى المستخدمون من تزايد عدد رسائل واتساب على المنصة، مما أدى إلى ظهور رسائل غير مرغوب فيها. قامت الشركة ببطء بوضع حواجز حماية لحماية المستخدمين من هذا البريد العشوائي.في وقت سابق من هذا العام، بدأت الشركة في اختبار القيود على الرسائل التسويقية المرسلة إلى مستخدم في الهند من خلال إرشادات "حدود رسائل قالب التسويق لكل مستخدم". لا تحدد Meta حدًا صارمًا للرسائل المرسلة من قبل العلامات التجارية، ولكنها تحظر الرسائل التي "من غير المرجح قراءتها".وبعد فترة الاختبار، قالت ميتا إنها قامت بتوسيع هذه الإرشادات عالميًا الشهر الماضي."يلجأ الأشخاص إلى تطبيق WhatsApp للقيام بكل شيء بدءًا من طرح أسئلة حول منتج ما، أو الحصول على بطاقة صعود الطائرة، أو الحصول على عرض تخفيضات أثناء العطلة. وقال متحدث باسم Meta لـ TechCrunch في بيان: "يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء الجيدة، لذلك نحن نعمل على إيجاد المجموعة المناسبة من الأدوات لتحقيق ذلك بشكل صحيح حتى يستمر الأشخاص في الاستمتاع بتجربة رائعة في مراسلة الأنشطة التجارية على WhatsApp".أصبح WhatsApp Business الآن عاملاً مساهمًا بارزًا في إيرادات Meta. وقالت الشركة العام الماضي إن هناك أكثر من 200 مليون مستخدم لتطبيق WhatsApp Business.