تغلق الأسهم القطرية تعاملاتها على انخفاض

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أغلق مؤشر الأسهم القطرية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد 14 يوليو، على انخفاض طفيف بواقع 5.32 نقاط، أي بنسبة بلغت 0.05% ليصل إلى مستوى 10171.95 نقطة.

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الأسهم القطريةوتم خلال الجلسة ، تداول 154 مليونا و42 ألفا و414 سهما، بقيمة 311 مليونا و596 ألفا و719.254 ريالا، نتيجة تنفيذ 11916 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 589 مليارا و592 مليونا و394 ألفا و661.090 ريالا، مقارنة بـ 588 مليارا و773 مليونا و721 ألفا و610 ريالات، في الجلسة السابقة.الأسهم البحرينية تغلق تعاملاتها على انخفاضأغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد 14 يوليو، عند مستوى 1,981.63 بانخفاض قدره 10.13 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال، وقطاع الصناعات، وقطاع العقارات.في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 783.00 بانخفاض قدره 15.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و402 ألف و329 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 562 ألفًا و878 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 95 صفقة.الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاعأغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 14 يوليو، على ارتفاع مؤشرها العام 28ر28 نقطة ليبلغ مستوى 03ر7126 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 40ر0 %، حيث تم تداول 4ر232 مليون سهم عبر 10990 صفقة نقدية بقيمة 8ر53 مليون دينار (نحو 09ر164 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيس 66ر1 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5924 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 % من خلال تداول 2ر93 مليون سهم عبر 4901 صفقة نقدية بقيمة 10 ملايين دينار (نحو 5ر30 مليون دولار).وشهد مؤشر السوق الأول ارتفاع بـ 70ر36 نقطة ليبلغ مستوى 56ر7788 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 47ر0 % من خلال تداول 16ر139 مليون سهم عبر 6089 صفقة بقيمة 8ر43 مليون دينار (نحو 5ر133 مليون دولار).وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) 63ر18 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5722 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 33ر0 % من خلال تداول 7ر56 مليون سهم عبر 3272 صفقة نقدية بقيمة 11ر7 ملايين دينار (نحو 6ر21 مليون دولار).مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًاأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد 14 يوليو، مرتفعاً بنحو 89.14 نقطة ليقفل عند مستوى 11881.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 215 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : مياهنا، ومجموعة إم بي سي، وتالكو، ورسن، والحفر العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، والمتطورة، وأنابيب، والوطنية، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.27% .فيما كانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : سماسكو، ومياهنا، وأرامكو السعودية، وشمس، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، ومياهنا، وأرامكو السعودية، وسابك، ورسن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد على انخفاض قدره 79.18 نقطة ليقفل عند مستوى 25696.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2.3 مليون سهم تقاسمتها 3606 صفقات.