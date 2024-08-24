تغلق الأسهم الأردنية تعاملاتها على ارتفاع

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أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال تداولات جلسة، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.2 في المئة، لتنهي تداولاتها عند مستوى نحو 2418.07 نقطة.

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الأسهم الأردنيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة فى مؤشرات أسواق الأسهم الأردنية بنحو 2.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1798 صفقة.الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من قطاعي النفط والموارد الأساسيةالأسهم الأوروبيةفتحت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود قطاعي النفط والموارد الأساسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول القرار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش. وكان أداء جميع المؤشرات المحلية إيجابيا.وتلقى المؤشر دعما من قطاع النفط والغاز الذي زاد 1.2% بعد أن تغلب القلق من اضطراب الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين على المخاوف حيال الطلب العالمي، بحسب الاسواق العربية .وقدم قطاع الموارد الأساسية أسواق الأسهم الأوروبية بعض الدعم أيضا بصعوده 1.6%، وارتفعت أسعار النحاس على خلفية ضعف الدولار.وينصب تركيز المستثمرين على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.وتقدم المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني أسواق الأسهم الأوروبية 0.4% بعد أن أظهرت بيانات تقديرية أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير في يوليو/تموز على أساس شهري.ويترقب المستثمرون أيضا تعليقات من مسؤولين من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.وقفز سهم كومرتس بنك أسواق الأسهم الأوروبية 15.7% بعد أن اشترى بنك يونيكريديت الإيطالي حصة بلغت نسبتها نحو 9% في البنك الألماني مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار) من الحكومة الألمانية.وهوى سهم شركة رينتوكيل أسواق الأسهم الأوروبية بأكثر من 16% بعدما قالت شركة مكافحة الآفات البريطانية إنها ستقلص عدد الوظائف وأشارت إلى وجود تباطؤ في عوائدها في أميركا الشمالية.