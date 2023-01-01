تعود PlayStation Stars للعمل من جديد بعد توقف شهر بشكل غامض.. تفاصيل

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أقرت شركة PlayStation أخيرًا علنًا بأن برنامج مكافآت PlayStation Stars الخاص بها قد توقف عن العمل لمدة شهر تقريبًا، على الرغم من نشر رسالة قصيرة فقط حول كيفية عودته للعمل عبر الإنترنت قريبًا.



PlayStation Stars هو برنامج الولاء الأقل شهرة على المنصة، حيث يمكن للاعبين كسب المكافآت والمقتنيات الرقمية من خلال شراء الألعاب واستكمال الحملات عبر تطبيق PS للجوال، ثم يكسبون نقاطًا يمكن إنفاقها على تلك المقتنيات، والتي يمكنهم عرضها على ملفاتهم الشخصية، أو استبدالها بأموال المحفظة أو الألعاب والإضافات.



ومع ذلك، في يونيو، بدأت التقارير تخرج بأن المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة، وبالتالي لم يتمكنوا من كسب أو استرداد النقاط.

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وقد لجأوا إلى Reddit لمناقشة محادثاتهم مع وكلاء الدعم، الذين قدموا مجموعة متنوعة من الإجابات حول ما إذا كانوا سيحصلون على نقاط بعد إصلاح الانقطاع.ولحسن الحظ، يبدو أن اللاعبين قد كسبوا نقاطًا مقابل المشتريات التي أجروها أثناء فترة التوقف، وفقًا للأسئلة الشائعة على الموقع ، على الرغم من وجود حملات Days of Play التي لن تكون متاحة.وسيشاهد الأعضاء الذين يزورون صفحة Stars يوم الثلاثاء رسالة تقول: "ستعود PlayStation Stars قريبًا في عمليات طرح إقليمية تدريجية. ونشكرك على صبركم ونتطلع إلى الترحيب بكم مرة أخرى". وفقًا لمجلة Forbes ، فإن آسيا هي الأولى، تليها أوروبا والأمريكتان.والرسالة الأصلية التي شاهدها المستخدمون منذ بداية شهر يونيو تقول فقط "PlayStation Stars غير متاح في هذا الوقت، بخلاف ذلك، لم يكن هناك أي إشارة من شركة Sony إلى سبب الانقطاع.كما أشار موقع PlayStation Lifestyle ، فإن هذا هو أطول انقطاع تم الإبلاغ عنه لشبكة PlayStation منذ عام 2011، عندما لم تكن شبكة PSN متاحة بعد اختراق كبير كشف عن المعلومات الشخصية لملايين المستخدمين، وهناك فرق كبير آخر مع مشكلة Stars وهو أن PlayStation لم تعترف بها إلا بالكاد حتى الآن.