تعمل على تصميم رقاقات بمعمارية ARM

تعمل شركة ميدياتيك على تصميم رقاقات تعتمد على معمارية ARM الشهيرة لأجهزة الحاسوب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز الإخبارية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الرقاقات في تحسين أداء الذكاء الاصطناعي في أجهزة الحاسوب المحمولة، في ظل تزايد الاهتمام بالتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى الشركات الكبرى إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال لمواكبة الطلب المتزايد.
ومن جانبها، تتطلع مايكروسوفت إلى تعزيز مكانتها في سوق أجهزة الحاسوب المحمولة، وهو ما يمكن تحقيقه بنحو أفضل اعتمادًا على الرقاقات المتقدمة، كما تطمح إلى منافسة شركة آبل التي بدأت إطلاق الحواسيب المعتمدة على معالجاتها الخاصة بمعمارية ARM منذ أربع سنوات.
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