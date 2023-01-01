تعمل على تصميم رقاقات بمعمارية ARM



ميدياتيك ميدياتيك

تعمل شركة ميدياتيك على تصميم رقاقات تعتمد على معمارية ARM الشهيرة لأجهزة الحاسوب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز الإخبارية.



ومن المتوقع أن تسهم هذه الرقاقات في تحسين أداء الذكاء الاصطناعي في أجهزة الحاسوب المحمولة، في ظل تزايد الاهتمام بالتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى الشركات الكبرى إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال لمواكبة الطلب المتزايد.



ومن جانبها، تتطلع مايكروسوفت إلى تعزيز مكانتها في سوق أجهزة الحاسوب المحمولة، وهو ما يمكن تحقيقه بنحو أفضل اعتمادًا على الرقاقات المتقدمة، كما تطمح إلى منافسة شركة آبل التي بدأت إطلاق الحواسيب المعتمدة على معالجاتها الخاصة بمعمارية ARM منذ أربع سنوات.

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وتُعد هذه الخطوة شراكة إستراتيجية بين الشركتين، إذ تستفيد مايكروسوفت من خبرات ميدياتيك في تصميم الرقاقات، في حين تعزز ميدياتيك حضورها في سوق الأجهزة الذكية المتقدمة.وفيما يتعلق بموعد الإطلاق، تشير المصادر إلى أنه من المتوقع إطلاق تلك الرقاقات الجديدة في وقت لاحق من العام المقبل.وفي عام 2016، اختارت مايكروسوفت شركة كوالكوم لقيادة نقل نظام التشغيل ويندوز إلى معمارية ARM الموجودة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ذات البطاريات الصغيرة مقارنةً بالأجهزة المحمولة.ومنحت مايكروسوفت كوالكوم عقدًا حصريًا في هذا الشأن حتى عام 2024، لذا فقد تخلف ميدياتيك كوالكوم في قيادة التحول الذي تطمح إليه مايكروسوفت.وكانت مايكروسوفت قد كشفت الشهر الماضي عن الإصدارات الجديدة من الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز مع معالجات كوالكوم سنابدراجون إكس المبنية على معمارية ARM، ومزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تطلق عليها اسم كوبايلوت بلس.