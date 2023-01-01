تعليم القاهرة تُؤكّد استمرار عمل المدارس دون انقطاع للكهرباء خلال فصل الصيف



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس القاهرة أثناء فترة انعقاد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، وذلك برعاية أيمن موسى، مدير المديرية.



وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان، أن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، ستعقد خلال الفترة من 2024/5/8 حتى 2024/7/20.



التعليم: القابضة للكهرباء أفادت بعدم قطع التيار خلال الامتحانات

وفي وقت سابق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما إلى المديريات التعليمية بشأن منع قطع التيار الكهربائي خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس المصرية، مؤكدة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أفادت بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذا يأتي بالإشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024، بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء حتى لا يتم قطع التيار الكهربائي في مدارس الجمهورية، وذلك خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024.وأضاف زلطة، أن عدم انقطاع التيار الكهربائي في المدارس خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، سوف يطبق على جميع المراحل الدراسية اعتبارًا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة.