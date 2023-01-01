تعليم القاهرة تُؤكّد استمرار عمل المدارس دون انقطاع للكهرباء خلال فصل الصيف

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس القاهرة أثناء فترة انعقاد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، وذلك برعاية أيمن موسى، مدير المديرية.
وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان، أن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، ستعقد خلال الفترة من 2024/5/8 حتى 2024/7/20.
التعليم: القابضة للكهرباء أفادت بعدم قطع التيار خلال الامتحانات
وفي وقت سابق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما إلى المديريات التعليمية بشأن منع قطع التيار الكهربائي خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس المصرية، مؤكدة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أفادت بأنه تم مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.
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