تعليمات هامة من حقوق الزقازيق للطلاب قبل امتحانات نهاية العام

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وجهت كلية الحقوق بـ جامعة الزقازيق، عدة تعليمات للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس 23 مايو المقبل للفرقة الثالثة بمادة القضاء الإداري.



امتحانات نهاية العام 2024

وينشر القاهرة 24، التعليمات الخاصة بامتحانات نهاية العام 2024 لـ طلاب كلية الحقوق بجامعة الزقازيق في السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:



تبدأ الامتحانات في تمام الساعة الـ9 صباحًا.

الطلاب المتخلفين بمواد من الفرقة الأولى أو الثانية يتم امتحانهم في هذه المواد مع طلاب الفرقة الأولى أو الثانية انتساب في تمام الساعة الـ12 ظهرًا.

يعتبر شروعًا في الغش اصطحاب أي حقائب داخل اللجان.

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ممنوع دخول الطلاب لجان الامتحانات ومعهم التليفون المحمول أو السماعة أو أي أداة إلكترونية يمكن استخدامها في الغش، ومن يخالف ذلك يحرر له محضر غش ويحال للتحقيق ويمنع من دخول المواد التالية للمادة محل الغش.الكلية غير مسؤولة عن حفظ الهاتف المحمول، وممنوع تداول أي أدوات بين الطلاب خلال الامتحان.ممنوع التجمع أو الانتظار قبل أو بعد الامتحان داخل الكلية أو الحرم الجامعي.وفي وقت سابق، استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور إبراهيم أصلان المستشار الثقافي والتعليمي للسفارة التركية بمصر، رفقة أعضاء وقف محمود هدائي الخيري التركي التابع للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور خالد الدرندلي، عن سعادته البالغة بزيارة المستشار الثقافي والتعليمي التركي والوفد المرافق له للجامعة، مثمنًا الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات التي تجمع مصر وتركيا، والتي تؤكد قيم التآخي بين البلدين، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم أوجه التعاون المختلفة على كافة المستويات والمجالات العلمية والبحثية والمجتمعية.