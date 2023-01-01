تعليمات هامة من حقوق الزقازيق للطلاب قبل امتحانات نهاية العام

ممنوع دخول الطلاب لجان الامتحانات ومعهم التليفون المحمول أو السماعة أو أي أداة إلكترونية يمكن استخدامها في الغش، ومن يخالف ذلك يحرر له محضر غش ويحال للتحقيق ويمنع من دخول المواد التالية للمادة محل الغش.
وجهت كلية الحقوق بـ جامعة الزقازيق، عدة تعليمات للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس 23 مايو المقبل للفرقة الثالثة بمادة القضاء الإداري.
امتحانات نهاية العام 2024
وينشر القاهرة 24، التعليمات الخاصة بامتحانات نهاية العام 2024 لـ طلاب كلية الحقوق بجامعة الزقازيق في السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:
تبدأ الامتحانات في تمام الساعة الـ9 صباحًا.
الطلاب المتخلفين بمواد من الفرقة الأولى أو الثانية يتم امتحانهم في هذه المواد مع طلاب الفرقة الأولى أو الثانية انتساب في تمام الساعة الـ12 ظهرًا.
يعتبر شروعًا في الغش اصطحاب أي حقائب داخل اللجان.
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