تعليمات هامة لطلاب الفرقة الثالثة بجامعة حلوان قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الحالي

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أعلنت كلية الآداب في جامعة حلوان جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لـ طلاب الفرقة الثالثة، حتى يكونوا على علم به، مشيرة إلى أن الامتحانات ستبدأ يوم الاثنين 27 مايو الجاري في تمام الساعة الـ12 ظهرًا، ويستمر حتى 2 ظهرًا.



ووجهت كلية الآداب بـ جامعة حلوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدة تعليمات للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والتي جاءت على النحو التالي:



ممنوع دخول اللجان بدون بطاقة إثبات شخصية.

حضور الطلاب قبل بدء الامتحانات بنصف ساعة ( 30 دقيقة).

يمنع دخول الطلاب اللجان بعد مرور ربع ساعة من بدء الامتحانات.

مرعاه الهدوء اللازم أثناء تأدية الامتحان.

في حالة مخالفة ذلك تعتبر حالة شغب وتحال للتحقيق وتلغي مادة الامتحان.

ممنوع منعًا باتًا اصطحاب الحقائب والكتب والمذكرات والهواتف المحمولة داخل اللجان.

