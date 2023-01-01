تعليمات هامة لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة قبل بدء الامتحانات:



الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات هامة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني، والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت.



امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني

وأكد أشرف سلومة وكيل الوزارة، ضرورة التنبيه بشدة على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة داخل اللجان وكذلك السماعات اللاسلكية والساعات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل الغش ولا تهاون مع المخالفين للتعليمات.



كما شدد سلومة على عدم دخول أي طالب للجنة بعد الساعة التاسعة والربع، مشيرًا إلى أن الغش آفة لابد من التصدي لها فكما أن التاجر الغشاش لا يؤتمن كذلك الطالب الغشاش لا يؤتمن على وطنه، وضرورة تفتيش الطلاب تفتيشا جيدا قبل دخولهم للجان

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وجاءت تعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة كالتالي:- الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات التعليمية والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة- حال وجود أمر طارق يستدعي تدخل أو اخذ راي المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.- التنبيه بضرورة المتابعة الميدانية للجان ومواجهة أي مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية.- التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسلمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية لسلامة أوراق الأسئلة.- التنبيه بالمحافظة على سلامة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من الامتحان وسرعة تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.- متابعة أعمال تقدير الدرجات أولا بأول والتأكد من الانتهاء منها في الوقت المحدد ومتابعة نسبة المواد وإبلاغها فورا إلى شؤون الطلبة.- تعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميا لحماية الطلاب واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.- سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة السرعة والدقة.- إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل المشاكل التي تطرق وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين بما لا يتجاوز المعدلات.- تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم.- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.- المراقب المقيم عضو من أعضاء غرفة العمليات بالإدارة المكلف بها.- الالتزام بحضور واستلام صناديق أوراق الأسئلة يوميا من مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.- الالتزام بضرورة حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة بمقر مركز توزيع الأسئلة بالإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.- الإشراف ومتابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان داخل الإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.- متابعه وجود المراقبين المقيمين بلجان الإدارة المكلف بها أثناء استلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة.- التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسلمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة ومراجعة خطوط السير مع المدير العام.