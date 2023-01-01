تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم المصرية للطلاب بشأن الامتحانات الإلكترونية:



الامتحانات الإلكترونية الامتحانات الإلكترونية

حرصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، على توجيه عدد من النصائح بشأن الامتحانات الإلكترونية عن طريق جهاز “التابلت”، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد بدء الامتحانات.



وقالت المديرية، تحت عنوان بعض التعليمات بشأن الامتحانات الإلكترونية، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يجب التأكيد على ما يلي:



امتحانات التابلت

التأكد من شحن بطارية التابلت بشكل كافي قبل التوجه إلى المدرسة.

التأكد من ضبط التاريخ والوقت.

اختيار الشاشة من الإعدادات وجعل زمن شاشة التوقف 30 دقيقة.

التأكد من تحديث منصة الاختبارات سويفت للإصدار 1.9.3.

ضرورة تحديث منصة الاختبارات سويفت للإصدار السابق حتى يتمكن الطالب من أداء الاختبار.

الامتحان الإلكتروني على الشبكة الداخلية school

ضرورة احتفاظ الطالب بكود الاختبار حتى نهاية اللجنة.

التأكد من تسليم الإجابات قبل مغادرة اللجنة وظهور علامة صح، تم تسليم الإجابات بنجاح.

محو بيانات المتصفح وذلك بالدخول على إعدادات جوجل كروم والضغط على الثلاث نقاط من أعلى يمين نافذة الجوجل كروم والضغط على إعدادات، واختيار الخصوصية والأمان ثم اختيار محو بيانات المتصفح واختيار كل الأوقات ثم الضغط على محو بيانات المتصفح.

برجاء على جميع الطلبة إغلاق التابلت ولا يعاد تشغيله إلا داخل اللجنة لتنشيطه مع المنظومة.

امتحانات نهاية العام 2024

فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على كافة المديريات التابعة لها، ضرورة التأكيد على المدارس الاستعداد التام لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2023/ 2024، والتي من المقرر انطلاقها بدءً من الأربعاء الماضي، فور انتهاء عيد القيامة.

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وأكدت التعليم علي المديريات ضرورة تجهيز كافة لجان الامتحانات، وإعداد أرقام جلوس الطلاب وكذلك ترقيمها داخل اللجان حسب مقاعد الطلاب وترتيبهم الأبجدي، وإعلانها في المدرسة بمكان ظاهر.كما وجهت وزارة التعليم، بضرورة البدء في إجراءات طباعة الأسئلة، وتجهيز أوراق إجابة للطلاب، وإعداد جداول توزيع المراقبين والملاحظين على اللجان، وتجهيز الكنترولات لأعمال تصحيح امتحانات صفوف النقل.