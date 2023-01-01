تعليق وزارة التعليم على صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة



وزارة التعليم وزارة التعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تابعت شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024 من صعوبة امتحان اللغة العربية امس السبت 22 يونيو .



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا داعي للقلق ، لأن التصحيح الالكتروني لـ امتحان اللغة العربية سوف يكشف مدى وجود اسئلة بعينها اجتمع عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 على التعثر في حلها في امتحان اللغة العربية ، وسيتم حسم الجدل على مستوى صعوبة كل سؤال في امتحان اللغة العربية



وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن هناك لجنة من الخبراء ستراجع نموذج إجابة امتحان اللغة العربية قبل بدء الصحيح في كنترول الثانوية العامة 2024.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لو ثبت وجود أي نقاط خلافية في من امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتم مراعاتها في التصحيح منعا لظلم الطلاب.ويبدأ اليوم الأحد، مدخلي البيانات في كنترول الثانوية العامة المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، في العمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.واستعد كنترول الثانوية العامة المركزي بمدينة السادس من أكتوبر لاستقبال أوراق إجابة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه اليوم الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكتروني .وأدى صباح أمس السبت 22 يونيو 2024 طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان اللغة العربية .وبلغ إجمالي الطلاب الذين ادوا امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الثانوية العامة أمس السبت ، عدد (721027) طالب وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.و تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 أثناء اداء امتحان اللغة العربية ، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب بلجنة بإدارة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة البدارى بمحافظة أسيوط، خلال قيامهم بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.وتم ضبط طالبين أثناء الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بمحافظة السويس ، قام بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة في اللجنة قام بمحاولة الغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة أذن، وقد تم التحفظ على سماعات الأذن المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.اتحاد امهات مصر : امتحان اللغة العربية فوق مستوى الطالب المتوسطوتابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 ، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع.وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها إن عددا كبيرا من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي، أكدوا صعوبة امتحان اللغة العربية، لافتين أن معظم أسئلة الامتحان فوق قدرات الطالب المتوسط، فضلا عن أنها تحتاج لوقت أكبر للإجابة عليها.