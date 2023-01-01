تعليق غادة عبد الرازق على اعتذار شيرين

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تعليق غادة عبد الرازق على اعتذار شيرين

علقت غادة عبد الرازق على بيان الاعتذار الذي أصدرته شيرين عبد الوهاب عقب أزمة مزحتها بحفل غنائي في الشارقة والتي سخرت فيها من مياة نهر النيل.

وأعادت غادة عبد الرازق نشر بيان اعتذار شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع Instagram وقالت عنها : فنانة جميلة ومحترمة ومتأكدين أنك تحبي مصر مثل النفس الذي يخرج منك، وأكدت غادة أنها تصدق المطربة فيما تقوله في بيانها.

https://www.instagram.com/p/BbfIoOCh45D/

من المعروف أن الأزمة بدأت بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشيرين من إحدى حفلاتها ظهرت فيه وهي ترد على معجبة طلبت منها أغنية "ماشربتش من نيلها" : "ها يجيلك بلهاريسيا".

واستكملت شيرين سخريتها قائلة: "اشربي إفيان أحسن"، في إشارة إلى ماركة مياه معدنية شهيرة.

المصدر: في الفن

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