تعليق غادة عبد الرازق على اعتذار شيرين

علقت غادة عبد الرازق على بيان الاعتذار الذي أصدرته شيرين عبد الوهاب عقب أزمة مزحتها بحفل غنائي في الشارقة والتي سخرت فيها من مياة نهر النيل.
وأعادت غادة عبد الرازق نشر بيان اعتذار شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع Instagram وقالت عنها : فنانة جميلة ومحترمة ومتأكدين أنك تحبي مصر مثل النفس الذي يخرج منك، وأكدت غادة أنها تصدق المطربة فيما تقوله في بيانها.
https://www.instagram.com/p/BbfIoOCh45D/
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