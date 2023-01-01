

تعليق عمرو مصطفى على سخرية شيرين من أغنية "ما شربتش من نيلها" تعليق عمرو مصطفى على سخرية شيرين من أغنية "ما شربتش من نيلها"

في أول تعليق له بعد أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، طالب الفنان المصري عمرو مصطفى بضرورة معاقبتها ومنع إذاعة أغنية "ماشربتش من نيلها".



وجاء تصريح عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي على twitter، والذي طالب فيه بضرورة منع إذاعة أغنيته "ماشربتش من نيلها" مرة أخرى بصوت شيرين، والبحث عن صوت مصري يعيد تقديمها من جديد.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشيرين من إحدى حفلاتها ظهرت فيه وهي ترد على المعجبة مازحة: "ها يجيلك بلهاريسيا".

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واستكملت شيرين سخريتها قائلة: "اشربي إفيان أحسن"، في إشارة إلى ماركة مياه معدنية شهيرة.وأصدرت إدارة نقابة الموسيقيين المصرية قرارا باستدعاء الفنانة المصرية شيرين للتحقيق معها في واقعة الإساءة لمصر.وأكد المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية لـFilFan.com أن قرار الاستدعاء يعد إجراءً طبيعيا يتم اتخاذه مع أي واقعة مشابهة، وليس له أي مدلول كما تناولته الصحف والمواقع الإلكترونية.وكشف المتحدث الإعلامي للنقابة أنه تم إخطار شيرين خلال الساعات الماضية بضرورة حضورها لمعرفة وجهة نظرها في واقعة تعليقها على مياه النيل خلال حفلها في الإمارات، والتي أثارت الجدل خلال الساعات الأخيرة.وعن قرار إيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء أوضح المصدر أن من قوانين النقابة أن يتوقف الفنان أو الفنانة عن الغناء لحين التحقيق معه، ولا يعد قرار الوقف قرارا نهائيا أو لعقاب الفنان، وإنما هي لوائح وقوانين يجب العمل بها.كما أكد المصدر أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر يرفض منذ توليه منصب النقيب أن يتم إيقاف أي فنان عن الغناء، إلا في حالة تورطه في واقعة مشينة رسميا، وهنا يتوجب على النقابة شطب عضويته ومنعه من الغناء.وكانت شيرين قد تعرضت لانتقادات واسعة في موقف مشابه، عندما مازحت الجمهور التونسي في مهرجان قرطاج.وقالت وقتها شيرين خلال الحفل إن ابنتها تخطئ في اسم تونس وتُطلق عليه اسم "بقدونس"، لترد عليها ضاحكة وتقول لها إنها خضراء بالفعل مثل البقدونس.وأشارت شيرين إلى أنها لم تقصد الإساءة في حديثها، ولكن الجمهور التونسي لم يتقبّل مزاحها، وشن حملات هجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت المطربة لطيفة واحدة من المهاجمين.ودافعت مطربة "مشاعر" عن نفسها قائلة: "ابنتي تدرس باللغة الإنجليزية فلا تعرف اللغة العربية، عندما قلت لها أنني ذاهبة تونس وقالت لي بقدونس، أحببت أن أصول لكم كم أن الطفل بريء، لم أقصد السخرية أبدا".وتابعت: "اعتدت على أن أقول لكم أشياء تضحككم لأنني أشعر أنكم معي في المنزل، لو كلامي أو سجيتي ستغضبكم سأتوقف عن الحديث على المسرح مرة أخرى. لم أقصد السخرية بل كنت أريد إضحاككم".