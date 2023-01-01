تعلن ZTE عن هاتفًا ذكيًا مزودًا بشاشة ثلاثية الأبعاد دون نظارات

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أعلنت ZTE هاتفها المحمول Voyage 3D، وتقول الشركة إنه أول هاتف محمول ثلاثي الأبعاد يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. ويأتي ذلك بعد الجيل الأول والثاني من الأجهزة اللوحية Nubia Pad 3D.



ولا تزال الشركة الصينية تؤمن بالتقنية الثلاثية الأبعاد، وقد أعلنت أحدث أجهزتها الثلاثية الأبعاد دون نظارات في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في شنغهاي.



ويعد ZTE Voyage 3D بمنزلة هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد بمواصفات عتادية من الفئة المتوسطة وشاشة ثلاثية الأبعاد تحول المحتوى الثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي.

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وتعد نقطة البيع الرئيسية لجهاز Voyage 3D هي تقنية العرض Neovision 3D Anytime، وهي تعتمد على تقنية تتبع العين المجسمة بزاوية رؤية قدرها 60 درجة.ويعرض الهاتف الصور بعمق محاكاة من أجل إنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد. وتعمل ZTE مع منصة الفيديو الصينية Migu Video لتقديم المحتوى الثلاثي الأبعاد.ويتميز Voyage 3D بشاشة ثلاثية الأبعاد من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.58 بوصات وبدقة قدرها 2408×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.وتدعم الشاشة تقنية العرض العدسي الثلاثي الأبعاد وتتبع الرأس بالذكاء الاصطناعي وتحويل المحتوى الثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد على مستوى النظام في الوقت الحقيقي بالذكاء الاصطناعي.ويحتوي الجهاز وظيفة تتبع العين بالذكاء الاصطناعي مع زاوية عرض واسعة قدرها 60 درجة وتتبع عيون المستخدم بدقة.وبالإضافة إلى ذلك، زودت الشركة الهاتف بزر مادي مخصص يمكنه فتح تطبيق محدد بنقرة واحدة، ويحتوي منطقة عرض ثلاثية الأبعاد مخصصة.ويحتوي ترجمة ذكية في الوقت الحقيقي والدردشة وجهًا لوجه والترجمة الصوتية والمساعد الصوتي الذكي بالذكاء الاصطناعي الذي يقدم سلسلة من الوظائف، مثل اختبار المعرفة والكتابة الإبداعية ومراجعات الطعام، وما إلى ذلك.ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح الثمانية النوى Unisoc T760 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G52.وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 33 واطًا.ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MyOS13 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13 مع مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب.وزودت ZTE الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة قدرها 5 ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 163.5 ملم × 75 ملم × 8.5 ??ملم، وبوزن قدره 190 جرامًا، ويباع ZTE Voyage 3D بسعر قدره 205 دولارات.