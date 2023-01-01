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تعلن OnePlus عن ساعتها الذكية الجديدة

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صورة الخبر: OnePlus
OnePlus

بدأت OnePlus بالترويج لساعتها الذكية الجديدة التي جهّزت بتقنية "eSIM" لإجراء المكالمات الصوتية.

وتأتي ساعة OnePlus Watch 2-eSIM بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (47.6/46.6/12.1) ملم، وزنه 37 غ، زوّدت بشاشة AMOLED، مقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبا، وجهّزت الشاشة بخاصية Always-on display.

تعمل الساعة بنظام ColorOS Watch 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت.

وحصلت مايكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الصوتية، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.

وزودتها OnePlus بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبوصلة إلكترونية، وحساس لقياس معدلات النبض ومعدلات الأكسجة في الدم، إضافة إلى بطارية بسعة 500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 7.5 واط.

وستطرح الساعة بلونين أساسيين هما الأسود والفضي، وسعرها في الأسواق العالمية سيكون 230 يورو تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

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