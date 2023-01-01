تعلن OnePlus عن ساعتها الذكية الجديدة

بدأت OnePlus بالترويج لساعتها الذكية الجديدة التي جهّزت بتقنية "eSIM" لإجراء المكالمات الصوتية.
وتأتي ساعة OnePlus Watch 2-eSIM بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (47.6/46.6/12.1) ملم، وزنه 37 غ، زوّدت بشاشة AMOLED، مقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبا، وجهّزت الشاشة بخاصية Always-on display.
تعمل الساعة بنظام ColorOS Watch 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت.
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