تعلن LG عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة Tone Free T90S



Tone Free T90S Tone Free T90S

أعلنت شركة LG سماعاتها اللاسلكية الجديدة Tone Free T90S التي تطرحها بسعر مرتفع مع مزايا متقدمة من أجل تجربة صوتية مميزة.



وتتميز السماعة اللاسلكية بتصميم مريح مع سدادات أذن ناعمة مضادة للحساسية ومُختبرة طبيًا، ويخضع تصميم السماعة لمعايير مختبر تكنولوجيا التصميم المريح POSTECH في كوريا الجنوبية.



وتأتي سماعة LG Tone Free T90S في علبة شحن تحتوي على مصدر ضوء للأشعة فوق البنفسجية من أجل تعقيم السماعة، إذ تزعم الشركة أنه يقضي على 99.99% من البكتيريا العالقة بالسماعة نتيجة الاستخدام، كما أن السماعة مقاومة للماء طبقًا لمعيار IPX4.

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وفيما يتعلق بالصوت، فإن السماعة تأتي بمكبر صوت مصنوع من الجرافين النقي، وتتميز بتقنية Dolby Head Tracking التي تُقدم تجربة صوتية حية ثلاثية الأبعاد استنادًا إلى حركات رأس المستخدم، كما تدعم السماعة اللاسلكية تقنية Dolby Atmos لتقديم صوت عالي الدقة.وتتميز سماعة Tone Free T90S بتقنية الإلغاء النشط للضوضاء ANC التي تعتمد في عزل الضوضاء على حالة البيئة المحيطة مما يوفر عزلًا قويًا للضوضاء بغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه المستخدم.وتضم السماعة اللاسلكية ثلاثة ميكروفونات مدمجة مع وحدة مخصصة لالتقاط الصوت وتضخيمه، للحصول على جودة عالية للصوت أثناء المكالمات.وتدعم السماعة الاقتران بجهازين معًا في وقت واحد، وتحمل السماعة اللاسلكية بطارية يمكنها العمل حتى 9 ساعات، ويمكن الحصول على 36 ساعة أخرى باستخدام علبة الشحن.وتتوفر سماعة LG Tone Free T90S باللونين الأبيض والأسود بسعر قدره 200 يورو، ويبدأ طرحها في الأسواق بدايةً من الشهر الجاري.