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تعلن Honor عن دفع ميزة تتبع حركة العين للمستخدمين في الأسواق العالمية

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صورة الخبر: Honor
Honor

تبدأ شركة Honor في وقت لاحق هذا الشهر في دفع ميزة تتبع حركة العين في الأسواق العالمية، وهي ميزة ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

أعلنت Honor في شهر فبراير الماضي عن ميزة تتبع حركة العين بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تدعم مستخدمي هاتف Magic6 Pro في تشغيل محرك السيارة أو إيقافه أو تحريك السيارة إلى الأمام والخلف بحركة العين، إلا أن هذه التقنية توفرت في السوق الصيني فقط حتى الآن.

ومن المقرر أن تبدأ العملاق الصيني في طرح هذه الميزة للأسواق العالمية في وقت لاحق هذا الشهر، حيث أكدت الشركة على أن ميزة تتبع حركة العين ستتوفر للمستخدمين في الأسواق العالمية بدءاً ن 27 من شهر أغسطس الجاري.
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أيضاً من المقرر أن تتوفر الميزة لجميع أجهزة وهواتف الشركة التي ترتكز على إصدار MagicOS 8.0، ومن المقرر أن تقدم هذه الميزة للمستخدمين تجربة تفاعلية بشكل أكبر مع هواتفهم، حيث يمكن فتح الإشعارات بإستخدام أعينهم أو فتح التطبيقات.

المصدر: unlimit-tech

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