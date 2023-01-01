تعلن Honor عن دفع ميزة تتبع حركة العين للمستخدمين في الأسواق العالمية

تبدأ شركة Honor في وقت لاحق هذا الشهر في دفع ميزة تتبع حركة العين في الأسواق العالمية، وهي ميزة ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.أعلنت Honor في شهر فبراير الماضي عن ميزة تتبع حركة العين بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تدعم مستخدمي هاتف Magic6 Pro في تشغيل محرك السيارة أو إيقافه أو تحريك السيارة إلى الأمام والخلف بحركة العين، إلا أن هذه التقنية توفرت في السوق الصيني فقط حتى الآن.
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