تعلن Acer عن أحدث شاشات Predator وNitro

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أعلنت شركة Acer للتو عن أحدث شاشات الألعاب Predator وNitro UltraSpeed، كما قدمت شاشتين ذكيتين جديدتين. سنلقي نظرة على أحدث شاشات Nitro UltraSpeed ??أولاً.

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بداية، لدينا شاشة Nitro XV240 F6 مقاس 24 بوصة مصنفة بدقة 1080 بكسل و600 هرتز (FHD) ووقت استجابة يصل إلى 0.1 مللي ثانية. تتمتع الشاشة بشهادة VESA DisplayHDR 400 وتقنية AMD FreeSync Premium وسطوع 400 شمعة وتغطي 95 بالمائة من مجموعة ألوان DCI-P3. إذا كنت تريد إطارات، فستحصل على إطارات مع هذه الشاشة. على عكس جميع شاشات IPS الأخرى المعلن عنها هنا، تحتوي هذه الشاشة على لوحة TN.تتميز شاشة Nitro XV270 F5 بلوحة IPS مقاس 27 بوصة مصنفة لدقة FHD ومعدل تحديث أقصى يبلغ 520 هرتز. وقت الاستجابة أبطأ قليلاً عند 0.5 مللي ثانية في GTG. تشمل الميزات الأخرى شهادة HDR10، وأقصى سطوع 400 شمعة، ونسبة تباين 100000:1 لفصل الأبيض والأسود.شاشة Nitro XV270U F5 هي الشاشة الثالثة الجديدة من Acer. إنها شاشة مقاس 27 بوصة بدقة شاشة 2560 × 1440 (WQHD) ومعدل تحديث 500 هرتز. وقت الاستجابة وتقييم HDR هو نفسه الموجود في XV270 F5، لكنه يختلف عن XV270 F5 من حيث سطوع 250 شمعة ودعم 99 بالمائة من تصنيف مجموعة ألوان sRGB. نسبة التباين الديناميكي هي أيضًا 100000:1.بالانتقال إلى أول شاشتين ذكيتين، لدينا شاشة Acer CS322QK مقاس 31.5 بوصة. إنها شاشة 4K مع تغطية DCI-Pe بنسبة 98 بالمائة، ودعم HDR10 وسطوع 350 شمعة. تقول شركة Acer إنها رائعة للعاملين عن بعد وأولئك الذين يبثون المحتوى بشكل متكرر. ومن المثير للاهتمام أن معدل التحديث 60 هرتز فقط.تبلغ قياس شاشة Nitro GS272U M الذكية 27 بوصة ولديها دقة شاشة WQHD، ولكن معدل التحديث 180 هرتز. إنها أكثر ملاءمة للألعاب، ولكن وقت استجابة GTG 5 مللي ثانية قد يكون أبطأ للمستخدمين المحترفين. الحد الأقصى للسطوع هو 250 شمعة أيضًا.تتميز شاشة Predator XB273U F5 بدقة WQHD مقترنة بمعدل تحديث 360 هرتز. يبلغ قياسها 27 بوصة. ولمنع تمزق الشاشة، تم تجهيزها بتقنية NVIDIA G-SYNC Pulsar. وتتضمن الميزات الرسومية الأخرى دعم HDR، ونطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 90% وسطوع ذروة يبلغ 550 شمعة.بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الألعاب بدقة 4K، فإن Predator XB273K V5 (27 بوصة أيضًا) متاح. ومن المؤكد أن معدل التحديث 160 هرتز وقدرات AMD FreeSync Premium ستثير الإعجاب، ولكن يمكنك أيضًا تشغيلها بدقة تصل إلى 1080 بكسل 320 هرتز إذا كنت تريد المزيد من الإطارات على حساب دقة الشاشة. كما زودت Acer هذه الشاشة بنسبة تباين 100000:1، وسطوع أقصى يبلغ 400 شمعة، ودعم VESA DisplayHDR 400، وتصنيف 95 بالمائة لنطاق ألوان DCI-P3.ستتوفر شاشات Predator وAcer CS322QK اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، بينما من المقرر طرح شاشات Nitro UltraSpeed ??وNitro GS272U M في الربع الأول من عام 2025، كما من المقرر طرح شاشات UltraSpeed ??في الربع الرابع من عام 2024، ولكن فقط إذا كنت تعيش في الصين.