تعلن ون بلس عن هاتف Ace 3 Pro برامات 24 جيجا بايت وبطارية 6100 ميلي أمبير ومعالج SD 8 Gen 3



Ace 3 Pro Ace 3 Pro

ون بلس تكشف عن هاتف Ace 3 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ورامات بحجم 12 أو 16 أو 24 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت وبطارية بقوة 6,100 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 100 وات لشحن البطارية بالكامل في 36 دقيقة.







ون بلس تقول أن بطارية الهاتف ستحافظ على 80% من قوتها بعد مرور 4 سنوات من الاستخدام بجانب تحسين نظام التبريد في الهاتف بنسبة 36% مقارنة بالجيل السابق. هاتف Ace 3 Pro يأتي بشاشة OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz وهي من نوع LTPO لكي يتنقل معدل التحديث من 1Hz إلى 120Hz حسب الاستخدام وذلك لتوفير الطاقة والإضاءة الخاصة بها تصل إلى 4,500nits.

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يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والثانية واسعة الزاوية 112 درجة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 والثالثة Macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4.هاتف Ace 3 Pro يأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو ومقاوم للماء والأتربة بمعيار IP65 ويعمل بنظام Android 14 وسيتوفر للبيع في الصين يوم 3 يوليو بسعر يبدأ من 440 دولار والنسخة التي تأتي برامات بحجم 24 جيجا بايت ومساحة 1 تيرا بايت سعرها 605 دولار.