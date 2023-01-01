تعلن ون بلس عن هاتف Ace 3 Pro برامات 24 جيجا بايت وبطارية 6100 ميلي أمبير ومعالج SD 8 Gen 3

ون بلس تكشف عن هاتف Ace 3 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ورامات بحجم 12 أو 16 أو 24 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت وبطارية بقوة 6,100 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 100 وات لشحن البطارية بالكامل في 36 دقيقة.
ون بلس تقول أن بطارية الهاتف ستحافظ على 80% من قوتها بعد مرور 4 سنوات من الاستخدام بجانب تحسين نظام التبريد في الهاتف بنسبة 36% مقارنة بالجيل السابق. هاتف Ace 3 Pro يأتي بشاشة OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz وهي من نوع LTPO لكي يتنقل معدل التحديث من 1Hz إلى 120Hz حسب الاستخدام وذلك لتوفير الطاقة والإضاءة الخاصة بها تصل إلى 4,500nits.
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