تعلن لينوفو عن إصدار أجهزة لابتوب جديدة من طراز Aura



لينوفو لينوفو

كشفت شركة لينوفو للتو عن أحدث تشكيلة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في معرض IFA ببرلين.

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يبدو أن أبرزها هي إصدارات Aura من ThinkPad X1 Carbon Gen 13 وYoga Slim 7i.يمكن لبرنامج Aura، الذي يعد نتيجة للتعاون مع Intel، تحويل هذه الأجهزة بسرعة إلى أوضاع مختلفة لتحسين مهام معينة، مثل تصفح الإنترنت الآمن أو جودة مكالمات الفيديو الأفضل أو العمل الخالي من التشتيت.إصدار ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura، هو كمبيوتر محمول مقاس 14 بوصة بشاشة OLED بدقة 2.8K (2880x1800) بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 ومعدل تحديث 120 هرتز.كما أنه يتمتع بشهادة DisplayHDR True Black 500 ويصل إلى 400 شمعة سطوع.وحدة المعالجة المركزية هي Intel Core Ultra 9، وتتولى وحدة معالجة الرسومات Intel Arc Xe2 معالجة الرسومات. تبلغ سعة البطارية 57 وات في الساعة وهي وحدة قابلة للاستبدال.يبلغ حجم Yoga Slim 7i Aura Edition 15.3 بوصة، كما تبلغ دقة الشاشة 2.8K. يمكن أن تكون الشاشة عبارة عن لوحة لمس OLED أو LCD، بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 500 شمعة.يعمل معالج Intel Core Ultra 7 على تشغيل هذا الكمبيوتر المحمول ويستخدم رسومات مدمجة.مع عمر بطارية يبلغ 70 وات في الساعة، يجب أن يستمر طوال اليوم لتصفح الويب وبث محتوى الفيديو.كمبيوتر محمول آخر يجب الانتباه إليه هو IdeaPad 5x 2-in-1. إنه مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon X Plus ثماني النواة ووحدة معالجة رسومية Adreno مدمجة.يمكن لشاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة WUXGA (1920x1200) أن تصل إلى سطوع 400 شمعة، وتبلغ سعة البطارية 57 وات في الساعة.أفضل ما في الأمر أن الحزمة الكاملة تكلف حوالي 850 دولارًا فقط.ومن بين الأجهزة الجديدة أيضًا Yoga Pro 7 وIdeaPad Slim 5x وIdeaPad Slim 5s بقياس 13 و15 بوصة، ولكن لسوء الحظ لن تكون هذه الطرز متاحة في الولايات المتحدة.