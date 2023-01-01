تعلن كاديلاك عن فيلم وثائقي يجسد فوزها في سباقات لومان



كاديلاك كاديلاك

عادت كاديلاك بعد انقطاع عقدين إلى سباقات التحمل الأكثر شهرة، وأعلنت عن إنتاج فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة بعنوان “No Perfect Formula” بمشاركة Tangent Vector وإخراج J.F Musial.



يمنح الفيلم المشاهدين نظرة حصرية وراء الكواليس عن استعدادات كاديلاك للسباق الأيقوني وتتنافس فيه حتى النهاية. وسيصدر الفيلم في وقت لاحق من هذا الشهر، ونشاهد الإعلان التشويقي له ليسقط الضوء على جهود كاديلاك “في تصميم وتطوير وهندسة واختبار وسباق سيارة سباق فائزة”.



سنتمكن من مشاهدة “No Perfect Formula” في 31 مايو، كما سيكون متاحاً في بث مباشر عبر الإنترنت أو على قناة Hagerty المتوفرة على تطبيق شاشات تلفاز سامسونج.

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قال جون روث، نائب رئيس كاديلاك جلوبال “لأكثر من قرن، وفرت السباقات اختبارًا لكاديلاك لنقل المعرفة والتكنولوجيا بين سيارات السباق ومركبات الإنتاج، وطريقة لبناء قاعدة جماهيرية للعلامة التجارية حول العالم. كان عام 2023 عامًا محوريًا لسباق كاديلاك، ولا توجد فورمولا مثالية لالتقاط المشاعر والاحتفال كما كان”.فازت كاديلاك بالمركز الثالث بمتسابقتها التي قادها إيرل بامبر وأليكس لين وريتشارد ويستبروك، وفازت سيارات الشركة الأخرى بالمركز الرابع والسابع عشر.