تعلن كاديلاك عن فيلم وثائقي يجسد فوزها في سباقات لومان

عادت كاديلاك بعد انقطاع عقدين إلى سباقات التحمل الأكثر شهرة، وأعلنت عن إنتاج فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة بعنوان “No Perfect Formula” بمشاركة Tangent Vector وإخراج J.F Musial.
يمنح الفيلم المشاهدين نظرة حصرية وراء الكواليس عن استعدادات كاديلاك للسباق الأيقوني وتتنافس فيه حتى النهاية. وسيصدر الفيلم في وقت لاحق من هذا الشهر، ونشاهد الإعلان التشويقي له ليسقط الضوء على جهود كاديلاك “في تصميم وتطوير وهندسة واختبار وسباق سيارة سباق فائزة”.
سنتمكن من مشاهدة “No Perfect Formula” في 31 مايو، كما سيكون متاحاً في بث مباشر عبر الإنترنت أو على قناة Hagerty المتوفرة على تطبيق شاشات تلفاز سامسونج.
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