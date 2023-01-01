تعلن فيفو عن هاتفها الذكي الجديد Y100 4G



Y100 4G Y100 4G

أطلقت فيفو رسميًا الإضافة الجديدة إلى تشكيلة Y، وصممت الشركة الهاتف الذكي Y100 4G ليقدم مزيجًا استثنائيًا من الأسلوب والفائدة والأداء، مما يضع معيارًا جديدًا في المشهد التكنولوجي.



وبفضل السمات البارزة، مثل التصميم المميز المتغير اللون إلى جانب الهيكل النحيف للغاية، والشحن السريع، والشاشة الفائقة الوضوح، والكاميرا العالية الدقة، فإن Y100 4G يميز نفسه عن المنافسة.



ويتميز Y100 4G بإطار معدني خفيف الوزن وعالي اللمعان يعزز مظهره وملمسه المتميزان. وتعطي فيفو دائمًا راحة المستخدم الأولوية، ولهذا السبب صممت الهاتف ليكون بسمك قدره 7.79 ملم، ويزن مقدار 186 جرامًا.

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وزودت فيفو الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع ذروع سطوع قدرها 1800 شمعة في المتر المربع، مما يجعله مثاليًا لبث مقاطع الفيديو والأفلام العالية الجودة.ويتميز الجهاز ببطارية بقوة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع FlashCharge بقوة قدرها 80 واط، ويمكن شحن البطارية من 0 في المئة حتى 80 في المئة في نحو 30 دقيقة فقط.وتعمل ميزة صحة البطارية على إزالة المخاوف بخصوص عمر البطارية لمدة تصل إلى 4 سنوات مع الحفاظ أيضًا على طول عمر البطارية.ويوفر مكبر الصوت الاستريو المزدوج مستوى صوت يصل إلى 300 في المئة، مما يوفر صوتًا واضحًا وقويًا من أجل الحصول على تجربة سمعية وبصرية مميزة.ويعمل Y100 4G بمعالج Snapdragon 685 المقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة قدرها 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي افتراضية قدرها 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة قدرها 256 جيجابايت.ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع عدسة ثانوية للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14. ويأتي الجهاز بسعر قدره 250 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.