تعلن علامة HONOR عن بدء الحجز المُسبق لهاتف HONOR 200 Lite مع تجربة مستخدم مدعومة بالذكاء الاصطناعي



HONOR 200 Lite HONOR 200 Lite

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عالمياً عن بدء الطلب المسبق لهاتف HONOR 200 Lite الجديد كلياً. تم تصميم هذا الهاتف الذكي متعدد الاستخدامات لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي ثورية وتلبية الاحتياجات والرغبات المتنوعة لمستخدمي الهواتف الذكية، حيث يقدم مزيجاً يجمع بين كاميرا بورتريه استثنائية بدقة 108MP و 50MP، خاصية Magic Portal المدعومة بالذكاء الاصطناعي، شاشة عرض AMOLED قياس 6.7 إنش ساطعة تحت ضوء الشمس، تصميم أنيق وتجربة مستخدم سلسة.



خاصية Magic Portal المدعومة بالذكاء الاصطناعي



تستخدم ميزة Magic Portal المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هاتف HONOR 200 Lite خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لفهم رسائل المستخدم وعاداتهم، مما يتيح التنقل السلس إلى التطبيقات ذات الصلة. ومن خلال تفسير نية المستخدم بذكاء، فإنه يقلل الخطوات اللازمة للمشاركة بين التطبيقات من أربع أو خمس خطوات إلى تمريرة واحدة بسيطة فقط.

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يمكن للمستخدمين الآن التقاط صور مذهلة بسهولة ومشاركتها على الفور على منصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم بضغطة واحدة فقط. عندما يقوم المستخدمون بسحب موقع ما في رسائلهم أو ملاحظاتهم، يقوم Magic Portal بتحليل المحتوى وتوجيههم تلقائيًا إلى تطبيق الخريطة، مما يساعدهم في التنقل والوصول إلى وجهتهم بسهولة. تعمل هذه الميزة بشكل أساسي على تغيير كيفية تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم والوصول إليها، مما يوفر تجربة مخصصة ومصممة بشكل لا يصدق.قدرات تصوير بورتريه استثنائيةيتميز هاتف HONOR 200 Lite، المجهز بنظام كاميرا ثلاثي قوي، بالتفوق في تصوير البورتريه، مما يمكّن المستخدمين من التقاط صور مذهلة بتفاصيل استثنائية. يأتي مزودًا بكاميرا ثلاثية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا واسعة وعُمق وكاميرا ماكرو. تم تصميم HONOR 200 Lite خصيصًا لتصوير البورتريه، حيث يقدم ثلاثة أوضاع مميزة للصورة: 1x صورة للمشهد بالكامل، و2x صورة للإطار المحيط، و3x للصور المقربة، مما يوفر للمستخدمين مرونة التصوير بسهولة بأطوال بؤرية مختلفة.بالإضافة إلى إعدادات الكاميرا الخلفية المذهلة، يتميز هاتف HONOR 200 Lite بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تتفوق في ظروف الإضاءة المتنوعة. توفر الكاميرا الأمامية المزودة بمصباح سيلفي تأثيرات ضوئية فنية، مما يؤدي إلى إنشاء صور ثلاثية الأبعاد تضفي الحيوية على صور السيلفي الخاصة بالمستخدمين. ومع هاتف HONOR 200 Lite، يمكن للمستخدمين التقاط صور سيلفي مذهلة تظهر جمالهم وشخصيتهم في كل لقطة بكل ثقة.يتميز هاتف HONOR 200 Lite بالتبديل التلقائي لمجال الرؤية بين 1x و0.8x، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي جماعية مذهلة بتفاصيل رائعة في الخلفية. تعمل صورة السيلفي ذات الزاوية العريضة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع وضع مجال الرؤية 78 درجة أثناء التقاط صور السيلفي، وتتحول إلى وضع مجال الرؤية 90 درجة أثناء التقاط صور سيلفي جماعية.تصميم أنيق ومتانة غير مسبوقةيتميز هاتف HONOR 200 Lite بتصميم نحيف للغاية، ويجمع بين الأناقة، الراحة والمتانة، مما يوفر للمستخدمين جهازاً قوياً ذو جماليات جذابة. بسمك يبلغ 6.78 ملم فقط وجسم خفيف الوزن يزن 166 جرامًا فقط، يضمن هاتف HONOR 200 Lite سهولة حمله طوال اليوم.إلى جانب تصميمه الجذاب، تم تصميم هاتف HONOR 200 Lite ليتحمل الاستهلاك اليومي، كما حصل على شهادة SGS فئة 5 نجوم لمقاومة السقوط للجهاز بشكل كامل. من خلال دمج التكنولوجيا الهيكلية المبتكرة، يتمتع هاتف HONOR 200 Lite بحماية شاملة من السقوط العرضي من ارتفاع 1.65 متر، مما يوفر راحة البال للمستخدمين.شاشة فائقة السطوع لتجربة بصرية لا مثيل لهاتم تزويد الهاتف الجديد كلياً بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة مريحة للعين مع حواف فائقة النحافة، يوفر هاتف HONOR 200 Lite للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة. تعمل ذروة سطوع HDR البالغة 2000 شمعة على عرض الألوان بشكل واضح، مما يضمن رؤية ممتازة حتى في الإعدادات الخارجية الساطعة، مما يسهل على المستخدمين قراءة الرسائل أو التنقل أو عرض الصور في أي وقت وفي أي مكان.تماشيًا مع تفانيها في مجال التكنولوجيا التي تركز على الإنسان، تشتمل HONOR على خاصية تعتيم PWM بدون ضرر على العين بمعدل 3240 هرتز، مما يقلل بشكل فعال من إجهاد العين للمستخدمين عندما يتم ضبط الجهاز على سطوع منخفض. حصل هاتف HONOR 200 Lite على شهادة TUV Rheinland Flicker-Free للخلو من الوميض، وهو مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يقضون فترات طويلة على أجهزتهم.مساحة تخزين ضخمة وأداء سلسيأتي هاتف HONOR 200 Lite مزودًا بمحرك تخزين واسع بسعة 256 جيجابايت، وهو مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالمحتوى الخاص بهم في جميع الاوقات. يشتمل الجهاز أيضًا على تقنية HONOR RAM Turbo (8GB+8GB)، التي تعمل على زيادة سلاسة الأداء عن طريق نقل جزء من ذاكرة التخزين إلى ذاكرة الوصول العشوائي، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة وخالية من القلق.اللون، السعر والتوفرمن أجل تلبية الأذواق المختلفة يتوفر هاتف HONOR 200 Lite بثلاثة ألوان جذابة: الأزرق النجمي، اللون السماوي، أسود منتصف الليل. ابتداءً من اليوم، يتوفر هاتف HONOR 200 Lite للطلب المسبق في سوق المملكة العربية السعودية عبر متجر HONOR الإلكتروني، مكتبة جرير، Extra، STC، نون، أمازون، لولو ومتاجر البيع الأخرى بسعر مذهل مقابل 999 ريال. وعند الشراء، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 348 ريال تشمل سماعات HONOR Choice Earbuds X5، HONOR VIP Care + مع ضمان لمدة 24 شهر وحماية للشاشة لمدة 6 أشهر.نبذة عن HONORهي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.