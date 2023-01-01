تعلن شركة Piech عن سيارة GT كهربائية بقوة +1,000 حصان

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عادت شركة Piëch Automotive السويسرية إلى العناوين بالكشف عن سيارتها الـ GT الكهربائية الفائقة، واعدةً بقوة تزيد عن 1,000 حصان وميزات مبتكرة.

تتميز سيارة GT بمحركين كهربائيين ينتج كل منهما 503 حصان ما يعني قوة إجمالية تزيد عن 1,000 حصان. تشمل ميزات السيارة ناقلي حركة يحتوي كل منها سرعتين ما يعد بتعزيز تجربة القيادة. وتعد الشركة بأرقام أداء مثيرة للإعجاب ، بما في ذلك سرعة +300 كم/ي وتسارع 0-100 كم/س في 2.6 ثانية.

تخطط Piech لبدء الإنتاج في عام 2028 بدفعة أولية من 2,000 سيارة وبسعر مقدر 215,000 دولار. وتهدف الشركة لتأمين تمويل إضافي بما في ذلك استثمارات من الشرق الأوسط لتحقيق هذا المشروع.

المصدر: سعودى شفت

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