تعلن شركة HTC عن هاتف U24 Pro برامات 12 جيجا بايت ومعالج Snapdragon 7 Gen 3

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صورة الخبر: U24 Pro
U24 Pro

أعلنت شركة HTC اليوم عن عودة جديدة لسوق الهواتف الذكية ولكن لن تكون عودة بشكل دائم وكشفت الشركة اليوم عن هاتف U24 Pro.



هاتف U24 Pro يأتي بشاشة OLED بقياس 6.8 بوصة بدقة 1080x2436 ومعدل تحديث 120Hz ومعالج Snapdragon 7 Gen 3 ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع دعم تركيب بطاقات microSD.



يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع OIS وبفتحة عدسة f/1.88 والثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 والثالثة للتقريب البصري 2x بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.0 وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.45.



هاتف U24 Pro يأتي ببطارية بقوة 4,600 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 60 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن العكسي بقوة 5 وات وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ومنفذ 3.5 ملم ولمبة مخصصة للإشعارات وهو شئ لم نعد نراه في الهواتف الذكية بسبب عدم وجود حواف بالأعلى.


يعمل هاتف U24 Pro بنظام Android 14 وسيتوفر للبيع في أوروبا بسعر 564 يورو.

المصدر: اخبار التقنيه

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