تعلن تنمية البحيرات عن طرق استزراع أسماك الدنيس والقاروص في مصر

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قالت الدكتورة أمانى إسماعيل محمد مديرة العلاقات العامة بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الاستزراع السمكى البحرى لاسماك الدنيس أكدت انها من الأسماك البحرية الممتازة المنتشرة في جميع أنحاء العالم والمفضلة لدى الكثيرين من المستهلكين خاصة الأوروبيين وفى دول حوض البحر الأبيض المتوسط.



وتتوفر زريعتها بكميات كبيرة في المصادر الطبيعية بصفة أساسية في دمياط وبورسعيد فى شهرى أبريل ومايو، يمكن تربيتها في الأحواض السمكية والأقفاص.



وتابعت وكذلك أسماك القاروص من الأسماك البحرية التى تعيش في حوض البحر الأبيض المتوسط، القاروص أسماك حيوانية التغذية حيث تفترس صغار الأسماك كما تتغذى على الحيوانات القاعية، , تستجيب للتربية في الأحواض والأقفاص.

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واشارت مديرة العلاقات العامة بجهاز حماية وتنمية البحيرات الى انه يتم استزراع أسماك الدنيس والقاروص بمثلث الديبة فى محافظة دمياط من خلال عملية الاستقبال والأقلمة، وهناك عدة طرق لنقل الزريعة منها يتم وضع الأكياس فى الحضانات ثم تفتح مع السماح لمياه الحوض بدخول الكيس وتترك الزريعة للخروج من الكيس بسهولة أو من خلال تنكات مزودة بأنابيب أوكسوجين وتستخدم عند كثافة أعداد الزريعة المنقولة وللأماكن البعيدة عن مكان المفرخات، وعند وصول الزريعة إلى الأحواض يتم صب كميات من مياه الحضانة إلى التنكات ثم يتم فتح محابس التنكات من أسفل وتمر الزريعة فى خراطيم إلى الحضانات.كما يستخدم المشمعات فى حالة قرب أماكن المزارع من المفرخات وقلة كمية الزريعة المنقولة، وتطلق الزريعة فى الحضانات بالقرب من مكان الرى، بحيث يلاحظ خروج الزريعة فى أسراب حتى تتم عملية الأقلمة ويتم تحضين زريعة الدنيس والقاروص فى مساحة أحواض الحضانه التى تبلغ حوالى فدان واحد، ويتم تجفيف الحضانه وصيد ما بها من أسماك ويراعي عدم وجود أي كائن حي لأنه بمثابه مفترس للزريعه .وأوضحت الدكتورة أمانى إسماعيل انه يفضل حرث ظهر حوض الحضانه للتهويه والتعرض لأشعة الشمس ويطهر كنال" التصفيه أو الخبو بالكلور الخام أو" بالحفار حسب أرضيه الحوض وما بها من رواسب، وبعد تمام الجفاف يتم فتح المياه وملئ الحوض بشباك ضيقه لتفادي دخول أي مفترسات، وتستغرق عملية الملئ حوالي يومين وبعد تمام الملئ يتم تشغيل الري مع الصرف لتغيير المياه لمدة يومين أو ثلاث أيام علي حسب شفافية المياه وخبرة المربي مع مراعاه الشباك الضيقة والمتابعه الدائمه لها ويصبح الحوض جاهز لاستقبال الزريعه.وقبل نزول الزريعه إلى الأحواض تتم عمليه الأقلمة وهي من العمليات المهمه جدا للزريعه لتفادي صدمه الأسماك باختلاف حراره وملوحه الحوض مع حرارة وملوحة المياه القادم منها الأسماك ، لذلك يقوم المربين بإضافة مياه من حوض الحضانه إلي تنكات أو مشمعات النقل علي فترات وتستغرق عملية الأقلمة حوالي ساعة وبعد ذلك يتم التنزيل للحوض.واشارت الى ان ميعاد تنزيل الزريعة يبدأ من شهر يناير حتي نهاية شهر مايو ، نسبه الملوحه في توقيت تنزيل الزريعة من 25 إلى 35جرام/ لتر والحرارة من 14 إلى 20 درجة مئوية، ومدة الدورة الإنتاجية لتربية أسماك الدنيس والقاروص تتراوح بين 24 شهر لأسماك الدنيس و36 شهر لأسماك القاروص.كما تتغذى الزريعة المستلمة من المفرخ بأعلاف صناعية أو أعلاف طبيعية، حسب رغبة المزارع، وفى بداية الاستزراع يفضل استخدام علف طافى حتى يتسنى للمربى مراقبة الزريعة وكثافتها وحيويتها وسلوكها أثناء التغذية لأن هذه الأنشطة توضح الحالة الصحية للزريعة، وفى حالة التغذية بعلف صناعى يجب ألا تقل نسبة البروتين فى العلف عن 50-55% وتبلغ نسبة الدهون بالعلف 12%، ثم بعد نمو الأسماك تقلل نسبة البروتين فى العلف المستخدم تدريجيا إلى أن تصل إلى 42% فى نهاية دورة التربية، ويمكن استخدام عليقة ثابتة طوال فترة التربية فى حالة عدم توافر العلف المطلوب، بحيث لا تقل نسبة البروتين فى الأعلاف عن (45-48%) ونسبة الدهون فى الأعلاف (12-15%).أوضحت الدكتورة أمانى إسماعيل، أنه يتم تقديم وجبات الأعلاف ثلاث مرات يومياً فى الاستزراع بالأحواض الأرضية، ويجب مراعاة حجم حبيبات العلف المقدم للزريعة حسب متوسط وزن السمكة، وتزاب كمية العلف المراد تغذيتها في كمية مياه لزيادة كثافتها وضمان توزيعها على جوانب الحوض كاملة، كما يمكن أن تغذي أيضاً على البلطي الصغير المسلوق، حيث أن كيلو السمك المفروم يساوى 250 جرام علف محبب، ويوزع على الحوض، التغذيه تكون بمعدل 20 جرام لكل 10 آلاف سمكه وتزيد النسبه بزياده الحجم.وتابعت وهناك بعض المزارع تعتمد في التربيه على الغذاء الحي مثل الدلب والشبار حتي الاشباع علي وجبتين يوميا، ويجب على المربى مراقبة درجات الملوحة التى يجب ألا تقل عن 20 جزء فى الألف ولا تزيد عن 38 جزء فى الألف للحصول على معدلات نمو جيدة ويجب قياس الأوكسجين الذائب فى الماء يوميا، والذى يجب ألا يقل عن 4 مجم/لتر، ويفضل أن يظل عند معدل 7-8 مجم/لتر، ونسبة الأمونيا لآ يجب أن تزيد عن 0.1 مجم/لتر، ويجب الاهتمام بتغيير المياه للحفاظ على البيئة المناسبة لنمو الأسماك وزيادة كميات الأوكسجين المذاب فى الماء وحماية الأسماك من الأمراض، و يجب أخذ عينات دورية من الأسماك بكميات مناسبة لمتابعة معدلات النمو.واشارت إلى ان الدراسة الميدانية في مزارع مثلث الديبة بمحافظة دمياط أوضحت أن المزارعين ينتهجون النظام شبه المكثف فى الاستزراع لافتة إلى أنه هناك عدة نظم فى استزراع الدنيس والقاروص منها استزراع الدنيس كمحصول رئيس بمفرده ويربى معه محصول ثانوى هو أسماك البورى الذى يدخل إلى المزارع عن طريق البواغيزب او استزراع الدنيس كمحصول رئيسى بمفرده ويربى معه محصول الثعابين وأسماك البورى الذى يدخل إلى المزارع عن طريق البواغيز وكذلك استزراع القاروص كمحصول رئيس بمفرده ويربى معه محصول ثانوى هو أسماك البورى الذى يدخل إلى المزارع عن طريق البواغيز او استزراع الدنيس والقاروص (الاستزراع المختلط) وهناك محصول البورى كمحصول ثانوى.الجدير بالذكر أن إنتاج مصر من استزراع أسماك الدنيس 42.7 ألف طن (عام 2021)، منها 442 طن من المزارع الحكومية، و 42 ألف طن من المزارع الأهلية.كما بلغ إنتاج مصر من استزراع أسماك القاروص 33 ألف طن (عام 2021)، منها 73 طن من المزارع الحكومية، و 32.8 ألف طن من المزارع الأهلية، و 352 طن من استزراع الأقفاص السمكية، و15 طن من الاستزراع المكثف.