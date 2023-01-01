تعطل كبير في خدمات Microsoft بالولايات المتحدة

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تعرضت خدمات مايكروسوفت لخلل كبير أثر على آلاف المستخدمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما جعل الوصول إلى خدمات Outlook وTeams وOffice 365 صعباً.

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بدأت المشكلة في حوالي الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، عندما بدأ العديد من المستخدمين على الساحل الشرقي يوم عملهم.وأكدت مايكروسوفت بعد الساعة 11 صباحاً بأن التأثير قد تم معالجته، وعزت السبب إلى "تغيير في بيئة إدارة مقدّم خدمة إنترنت تابع لجهة خارجية".وحتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أفاد أكثر من 90,000 مستخدم بتعطل خدمات مايكروسوفت، وفقاً لموقع Downdetector المتخصص في تتبع الأعطال.ومع ذلك، قد يكون العدد الفعلي أكبر، حيث قد لا يكون جميع المتأثرين قد قدموا تقريراً.كما قامت منصة Azure السحابية التابعة لمايكروسوفت بالتحقق من تقارير العملاء بشأن مشكلة محتملة في الاتصال بخدمات مايكروسوفت عبر شبكات AT&T.تُعد هذه المشكلة هي الثانية لمايكروسوفت خلال الشهرين الماضيين، حيث تعرضت الشركة في 30 يوليو لتعطل عالمي أثر على الوصول إلى خدمات Microsoft 365.وأكدت مايكروسوفت لاحقاً أن التعطل كان نتيجة هجوم إلكتروني من نوع "رفض الخدمة الموزع" الذي يعطل حركة المرور الطبيعية للخادم المستهدف.توجه المستخدمون إلى منصة X للتعبير عن استيائهم من التعطل الحالي. حيث قالت كالي ليونارد: "أنا بالفعل أشعر بالإحباط لأنني مضطر لاستخدام Outlook للعمل. والآن هو معطل تماماً". وأضاف كيسي وولي: "مايكروسوفت معطلة. لا أستطيع الوصول إلى Outlook أو Microsoft Teams. هل يمكن إصلاح هذا بأسرع ما يمكن؟ لدي عمل للقيام به. LOL".