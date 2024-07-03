تعطل خدمة Xbox Live عالميًا ومايكروسوفت تؤكد المشكلة

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اشتكي العديد من لاعبي منصة أكس بوكس حول العالم من تعطل خدمة Xbox Live، ولعب الألعاب عبر الإنترنت أو تنزيل الألعاب أو استخدام خدمات أخرى، حيث يرى الكثيرون الرسالة "خطأ 0x87DD0033"، ولم يقدم موقع Xbox Status الخاص بشركة Microsoft سوى القليل من المساعدة حتى الآن.



وقال حساب Twitter الرسمي لدعم Xbox: "نحن ندرك أنه تم قطع اتصال بعض المستخدمين بـ Xbox Live.. نحن نحقق! يرجى المتابعة على صفحة الحالة الخاصة بنا للحصول على التحديثات".

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ونشرت Bethesda، المملوكة الآن لشركة Microsoft، رسالة مماثلة، قائلة إن Xbox Live "يواجه حاليًا انقطاعًا في الخدمة" ولمتابعة صفحة حالة Xbox. تقول الصفحة أن خدمات حساب Xbox والملف الشخصي تواجه "انقطاعًا كبيرًا".



ويقول التحديث: "قد لا تتمكن من تسجيل الدخول إلى ملف تعريف Xbox الخاص بك، أو قد يتم قطع اتصالك أثناء تسجيل الدخول، أو تواجه مشكلات أخرى ذات صلة". "الميزات التي تتطلب تسجيل الدخول مثل معظم الألعاب والتطبيقات والأنشطة الاجتماعية لن تكون متاحة."

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و يشير Down Detector إلى وجود مشكلات كبيرة جدًا في Xbox Live، بدءًا من القدرة على تسجيل الدخول على الإطلاق.