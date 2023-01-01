تعطل جديد يضرب الزمالك: إصابة محمد صبحي بتمزق في العضلة الضامة

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صورة الخبر: محمد صبحي
محمد صبحي


كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد صبحي حارس مرمى الأبيض بتمزق في العضلة الضامة.

وأوضح أسامة أن الحارس تحامل على نفسه وتواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة دريمز الغاني.

ودخل محمد صبحي قائمة بدلاء الزمالك أمام دريمز، وذلك بسبب شكوى محمد عواد من آلام في العضلات أثناء الإحماء.

ومن المنتظر أن يبدأ محمد صبحي العلاج والتأهيل في الأيام المقبلة للتعافي من الإصابة.

وكان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز يوم الأحد المقبل في مباراة العودة في غانا.

المصدر: filgoal

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