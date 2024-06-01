تعرّف على سعر الدولار واليورو فى مصر اليوم السبت 15 يونيو 2024

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يبحث الكثيرون عبر مواقع البحث المختلفة وتطبيقات أسعار العملات، لمتابعة كل ما هو جديد في سعر العملات وعلى رأسها سعر الدولار، لذا ترصد "بوابة الأهرام" أسعار العملات بشكل دوري على مدار اليوم؛ حيث استقر سعر الدولار اليوم السبت 15 يونيو 2024 في ماكينات الصراف الآلي.



سعر الدولار واليورو في البنك المركزي

وجاء سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري في آخر تحديث له مستقرا وسجل نحو 47.63 جنيه للشراء و46.77 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو مسجلا 51.41 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع.



وسجل الدولار على مدار الأسابيع الماضية انخفاضا في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي ليصل إلى أقل من 47 جنيهًا.

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