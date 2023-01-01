تعرف علي .. مخاطر الإفراط في إعطاء الطفل المضادات الحيوية:



المضادات الحيوية المضادات الحيوية

المضادات الحيوية من الأدوية الفعالة فى قتل العدوى البكتيرية، وهى مهمة ولكنه يوصف للمريض بجرعات محددة سواء كان بالغ أو طفل، وذلك تحت إشراف طبى.

والمضادات الحيوية رغم أهميتها إلا أنها تشكل خطورة على الجسم لأنها لا تقتل البكتيريا الضارة فقط، بل تقتل البكتيريا النافعة أيضا، لذا يجب تناولها بحذر شديد وبجرعات محددة.



ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الإفراط فى المضادات الحيوية يهدد الجهاز المناعى للطفل، حيث يتأثر الجهاز المناعى كثيرا عند الإفراط فى تناول المضادات الحيوية، نتيجة قتل البكتيريا النافعة التى تسهم أيضا فى تكوين المناعة لحماية الطفل من العدوى الفيروسية والفطرية المختلفة، وبالتالى يتعرض الطفل لنوبات التعب والمرض باستمرار.



وأضاف عبد الحميد: يخشى الباحثون من ظهور البكتيريا الخارقة التي تحدث نتيجة قدرة البكتيريا الضارة على مقاومة المضادات الحيوية، حينها تتمكن تلك البكتيريا من التطور لتصبح أكثر قوة وعدوى ولا يمكن للمضادات الحيوية من تدميرها.

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مضاعفات الإفراط في تناول المضادات الحيويةوتابع: ومن أضرار المضادات الحيوية التى تهدد الطفل أيضا الاصابة بمتلازمة "ستيفن جونسون"، وهو أحد ردود الفعل التحسسية التى يعاني خلالها الطفل من نفس أعراض الأنفلونزا، بالإضافة إلى الإصابة بتقرحات مؤلمة بالفم والعين والأنف والغثيان والطفح الجلدى، والمضاعفات العصبية من أخطر الآثار الجانبية للمضادات الحيوية التى تؤثر على الأعصاب المسؤولة عن السمع والتوازن، مما يؤدي إلى طنين الأذن، بجانب زيادة خطر تمزق الأوتار وتلف الأعصاب الدائم عند الأطفال.المضادات الحيوية لا تقتل الفيروساتوأكدت هيئة الدواء المصرية أن المضادات الحيوية لا تستخدم لقتل الفيروسات بل لقتل البكتيريا، لافتة إلى أن كثرة استخدام المضادات الحيوية لقتل الفيروسات يسبب انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.ووجهت هيئة الدواء المصرية عددا من النصائح لتقليل ظهور البكتيريا المقاومة مثل: ?1- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات الطبيب والصيدلي.2- الالتزام بجرعات المضاد الحيوي?.3-استكمال البرنامج العلاجي بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن?.4- عدم استخدام المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر..?وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المضادات الحيوية لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.