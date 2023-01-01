تعرف علي كيفية حماية هاتفك «‏iPhone » من السرقة

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طلب خبير التكنولوجيا "لويس دي لوس سانتوس" من مستخدمي هاتف آيفون، من تشغيل خاصية الحماية المدمجة في هواتف الآيفون ضد السرقة، وهذا من شأنه أن يساعد في حماية معلوماتهم الشخصية ويمكنهم استعادة أجهزتهم، في حالة تعرضها للسرقة كما جاء في صحيفة "ذا صن".

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وقال لويس: أنه مع تزايد وتيرة سرقات الهواتف الذكية، أصبح من الضروري أن يكون المستخدمون على دراية بميزات الأمان المتوفرة على أجهزتهم، وأضاف تعد ميزة حماية الجهاز المسروق بمثابة تغيير جذري، حيث توفر دفاعًا قويًا ضد الوصول غير المصرح به وتساعد في عملية الاسترداد.ووضح الخبير التكنولوجي بأن أجراء هذا الأمان الإضافي هذا يتطلب مصادقتين حيويتين ناجحتين مثل ( Face ID أو Touch ID)، عند محاولة الوصول إلى الإعدادات الهامة وإجراء تغييرات عليها، وإذا لم ينجح المصادقة فسيؤدي إلى حظر محاولات تغيير رمز المرور الخاص بك أو كلمة مرور معرف.وأخيرا وضح "لويس" كيفية لتفعيل حماية الأجهزة المسروقة من الآيفون:- انتقل إلى الإعدادات وحدد Face ID ورمز المرور- أدخل رمز المرور الخاص بجهاز iPhone الخاص بك- حدد "حماية الجهاز المسروق" وقم بتشغيلهايذكر أن "شركة آبل" توصي بإيقاف تشغيل هذه الميزة قبل بيع جهاز الآيفون الخاص بك أو مقايضته أو إهدائه ، ويرجع ذلك إلى أن إبقاء الميزة مفعلة قد يؤدي إلى منع المستخدم الجديد من الوصول إلى إعدادات الهاتف أو Apple ID.