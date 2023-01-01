تعرف علي فواكه تنسف الدهون في أسبوع



فقدان الوزن فقدان الوزن



يحتاج الأشخاص الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن إلى مراقبة تناولهم الغذائي وعاداتهم الغذائية، كما يحتاجون أيضًا إلى استهلاك الطعام أو المشاركة في الأنشطة التي يمكن أن تكمل رحلة فقدان الوزن.



إحدى الطرق لإنقاص الوزن هي تضمين الفواكه الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي، مما يساعد على تعزيز الشبع وبناء العضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ونسف الدهون في مدة لا تقل عن أسبوع وفقا للتقرير الطبي لموقع onlyy my health.



فواكه تنقص الوزن

أشارت الدراسات التي أجريت في عام 2018 إلى أن زيادة تناول البروتين يمكن أن يعزز معدل الأيض الأساسي (BMR) ومعدل الأيض أثناء الراحة (RMM)، وقد يؤدي هذا التأثير إلى زيادة حرق السعرات الحرارية لعدة ساعات بعد الوجبة وحتى أثناء النوم.

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الجوافةالجوافة هي فاكهة استوائية تتميز بمحتواها العالي من البروتين، بحسب الوزارة الزراعة الأمريكية تبرز الجوافة كواحدة من الفواكه الأعلى في محتوى البروتين، حيث توفر ما يقرب من 4.21 جرام من البروتين لكل كوب (165 جرام).بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C، الذي يدعم وظيفة المناعة وصحة الجهاز الهضمي، يساعد محتوى الألياف أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في إدارة الوزن.الافوكادوعلى الرغم من تصنيف الأفوكادو غالبًا على أنه مصدر صحي للدهون، إلا أنه يوفر أيضًا كمية مذهلة من البروتين. تحتوي حصة 50 جرامًا من الأفوكادو الطازج على جرام واحد من البروتين، بينما تحتوي ثمرة الأفوكادو الكاملة 5 أونصات (3 حصص) على 3 جرامات من البروتين.المشمشحبتان من المشمش الطازج، يبلغ وزنهما الإجمالي 70 جرامًا، في حين أن محتواه من البروتين متواضع، إلا أن المشمش غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة لفقدان الوزن، كما أنها توفر كمية جيدة من الفيتامينات A وC، مما يدعم صحة الجلد ووظيفة المناعة.الكيوييعد الكيوي مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، حيث توفر ثمرة كيوي واحدة متوسطة الحجم حوالي 2-3 جرام من الألياف، تبلغ الكمية الممثلة هنا حوالي 10-15% من كمية الألياف اليومية الموصى بها للبالغين، يساعد محتوى الألياف على التنظيم تشعر بالشبع، وهو أمر مفيد لخسارة الوزن.التوتيعتبر التوت مصدرًا جيدًا للألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعله خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة، فهي منخفضة السعرات الحرارية والدهون، كما أن محتواها العالي من الألياف يمكن أن يعزز الشعور بالامتلاء.