تعرف علي فوائد السمك البلطي على صحة القلب

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السمك

تناول السمك البلطي بكميات معتدلة يُعتبر مفيدًا لصحة القلب نظرًا لغناه بالعناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية. ومع ذلك، يتطلب الحصول على الفوائد الصحية للبلطي اتباع بعض الشروط.

1-الأحماض الدهنية
السمك البلطي غني بالأحماس الدهنية مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6، مما توفر للجسم الطاقة والتركيز العالي، وتساعد الأحماض الدهنية على امتصاص الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما تسهل عملية إفراز الهرمونات.

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2-مصدر للبروتين منخفض الدهون المشبعة
السمك البلطي مصدر جيد للبروتينات عالية الجودة التي تساهم في بناء العضلات، كما يتميز بانخفاض الدهون المشبعة بالمقارنة مع اللحوم الحمراء.

3-السمك البلطي ومستويات الكوليسترول.
السمك البلطي يحتوي على كمية قليلة جدًا من الدهون المشبعة، مما يجعله خيارًا صحيًا للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم. يعود ذلك إلى أن الدهون المشبعة الزائدة يمكن أن ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4-المعادن والفيتامينات في السمك البلطي
السمك البلطي يحتوي على كميات غنية من البوتاسيوم، والذي يلعب دوراً هاماً في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي يساهم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مستويات ملحوظة من المغنيسيوم، وهو عنصر غذائي يساهم في تحسين وظائف العضلات والأعصاب، بما في ذلك عضلة القلب، مما يعزز صحة القلب بشكل عام.

المصدر: المصرى اليوم

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