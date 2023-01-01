تعرف علي .. طريقة عمل المكرونة بالخضار وصدور الدجاج



المكرونة بالخضار وصدور الدجاج المكرونة بالخضار وصدور الدجاج

تعد المكرونة بالخضار من الأطباق المفضلة لدى الكثير، فهى وجبة سهلة التحضير وغنية بالعناصر الغذائية الهامة، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل المكرونة بالخضار وصدور الدجاج على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم.



طريقة عمل المكرونة بالخضار وصدور الدجاج:





المكونات:

350جرام من المكرونة.

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صدور دجاج مقطعة إلى شرائح على حسب الرغبة.شرائح بصلة متوسطة الحجم.فص ثوم مهروس.شرائح فلفل أخضر.شرائح من الجزر.واحدة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.ملعقة كبيرة زيت زيتون.ملعقة صغيرة ملح.نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.طريقة التحضير:سلق المكرونة:حضري وعاء كبير بالماء المملح واتركيه يغلي على نار عالية.ثم ضيفي المكرونة إلى الماء واتركيها حتى تصل لمرحلة الغليان ثم ضيفي المكرونة واتركيها جانباً.طهي الدجاج والخضار:سخنى زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.ثم ضيفي شرائح الدجاج واتركيها حتى تحصل على اللون الذهبي.ثم اخرجي الدجاج من المقلاة واتركيه جانباً.ثم ضيفي البصل إلى المقلاة وقلبي جيداً حتى يصبح طري.ثم ضيفي الثوم والفلفل الأخضر والجزر والطماطم.ثم قلبي الخضار حتى تصبح طرية، لمدة حوالي 5 دقائق.ثم قومي بإعادة الدجاج إلى المقلاة مع الخضار و ضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا.ثم قلبي المكونات جيدًا.ثم قومي بدمج المكونات وضيفي المكرونة المسلوقة إلى المقلاة مع الدجاج والخضار.وقلبي المكونات برفق حتى تمتزج جيدًا.