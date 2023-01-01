تعرف علي طرق تساعد فى علاج جفاف العين



جفاف العين جفاف العين



هناك العديد من الأعراض والمشكلات الصحية التي تصيب العين، ومنها الجفاف، هذا العرض الخطير الذي يزيد من حدوث بعض المضاعفات والأعراض المزعجة للعين، وهناك اعتقاد أن جفاف العين يزيد من فرص الإصابة بالعمي وهذا الأمر غير صحيح، وهذا ما سنتعرف على حقيقته خلال الأسطر القادمة.



وحول ذلك أوضح الدكتور أحمد هاشم استشاري العيون في كلية طب القصر العيني، أن جفاف العين يعد مشكلة يعاني منها الكثيرون، وتزيد من فرص الشعور ببعض الأعراض ومنها حرقان شديد في العين وألم وكثرة إفراز الدموع، لافتا، أنه يجب علي الشخص المصاب بجفاف العين تجنب التعرض لهواء المراوح والتكيف، وذلك منعا لزيادة جفاف العين.



وأكد استشاري العيون علي ضرورة إراحة العين من القيام ببعض الأشياء التي قد تعرضها للمضاعفات في حالة الإصابة بالجفاف، ومنها:

-تجنب النظر لفترا طويلة في الموبيل أو التلفاز أو الكمبيوتر، فعند النظر علي أشياء تتطلب تركيزًا بصريا شديدا، تزيد من فرص التعرض للعديد من المضاعفات.

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-الإقلاع عن التدخين يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في علاج جفاف العين الناتج عن التعرض لأدخنة العين.-عليك إغلاق العينين لبضع دقائق أو إغماضهما أو فتحهما بشكل متكرر، لأن الرمش يحفز الغدد الدمعية على إنتاج المزيد من الدموع التي تقلل حدة الإصابة بالجفاف.وأضاف استشاري العيون، أن علاج جفاف العين يعتمد بشكل ملحوظ علي ترطيب العين الذي يتم عن طريق وضع بعض القطرات الموصوفة من قبل الطبيب المتابع للحالة، وأيضا ارتداء نظارة طبية قبل الخروج ، وتجنب تعرض العين للأتربة والغبار.