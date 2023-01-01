تعرف علي السيرة الذاتية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد



الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.







وتنشر "بوابة الأهرام" السيرة الذاتية للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

قد يعجبك أيضا...

الاسم : أحمد فتحى إبراهيم خليفةالسلاح : المدفعيةالرتبة : فريقتاريخ الميلاد : 17/10/1966تخرج من الكلية الحربية عام 1987الدفعة 80 حربيةالتأهيل العسكرى :بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .الوظائف الرئيسية التي شغلها :تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعداً لمدير المدفعية، ثم مديراً لمعهد المدفعية، ثم مديراً لإدارة الشئون المعنوية، ثم رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم أميناً عاما لوزارة الدفاع .الأنواط والنياشين :حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة،ونوط العملية الشاملة بسيناء، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية، ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية اليوبيل الذهبى للثورة، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973 .