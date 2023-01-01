تعرف علي .. أفضل طرق العناية بالأظافر لتقويتها وتطويلها



العناية بالأظافر العناية بالأظافر





العناية بالأظافر لها أهمية كبيرة لمظهر اليدين الجميل والمحافظة على صحة الأظافر، التقصف والتشققات في الأظافر يمكن أن تعطي انطباعًا سيئًا وللحفاظ على أظافر صحية وقوية نستعرض خلال السطور التالية أفضل المكونات الطبيعية للعناية بالأظافر وتطويلها وفقًا لما جاء في موقع timesofindia



عصير الليمون

كل ما تحتاجينه هو شريحة ليمون وتفركيها على أظافر اليدين والقدمين، مرة واحدة على الأقل يوميًا، افركيه لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ سيساعد ذلك على نمو أظافرك وسيبقيها نظيفة وخالية من البكتيريا.

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زيت جوز الهندتدليك أظافرك بزيت جوز الهند الدافئ يمكن أن يعزز نمو الأظافر زيت جوز الهند مليء بفيتامين E وهو مصدر كبير لمضادات الأكسدة. دلكي أظافرك بزيت جوز الهند كل ليلة قبل النوم وستلاحظين الفرق في النهايةعصير البرتقاليساعد البرتقال في إنتاج الكولاجين والكولاجين هو عامل مهم يساعد في نمو الأظافر ويضيف إلى حيوية الأظافر كما أن الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في البرتقال تمنع أي عدوى خذي بعض عصير البرتقال في وعاء وانقعي أظافرك فيه لمدة 10 دقائق. اشطفيه بالماء الدافئ ورطبيه بشكل فعال وحاولي القيام بذلك مرة واحدة يومياً على الأقل للحصول على النتائج المرجوةزيت الزيتونإذا كان لديك أظافر تالفة وهشة، فإن زيت الزيتون هو أفضل خيار لك كونه سهل النفاذ بطبيعته، يصل زيت الزيتون إلى الطبقة الداخلية لأظافرك، ويهدئها ويشفيها من كل الجفاف كما أنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية ويساعد في نمو الأظافر، لذا قومي بتسخين بعض زيت الزيتون البكر وقومي بتدليك أظافرك وبشرتك بلطف لمدة خمس دقائق تقريبًا وغطي يديك بالقفازات واتركيها ترتاح طوال الليل.العسليساعد العسل على مكافحة نمو البكتيريا والفطريات ويمكن أن يساعد في الحفاظ على تغذية ونضارة الأظافر والبشرة، لذا اصنعي قناعًا للأظافر بالعسل والليمون عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون، وقومي بتدليك هذا الخليط على أظافرك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه جيدًا.