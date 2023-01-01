تعرف علي أعراض مسمار القدم وأسبابه..

يعد مسمار القدم أو مسمار اللحم عبارة عن قشرة صلبة وخشنة تتكون على جزء صغير من الجلد في باطن القدم أو أعلى أصابع القدم أو بينها، عادة ما تحدث هذه المشكلة في القدم نتيجة الاحتكاك الزائد بها أو الضغط عليها بشكل أكثر من المعتاد، كرد فعل من الجسم للدفاع عن نفسه ضد هذا الضغط الزائد.
أعراض مسمار القدم
ظهور جزء سميك وخشن من الجلد يشبه الجلد الميت أسفل القدم.
ظهور انتفاخ صلب على أصابع قدمك أو بين الأصابع.
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