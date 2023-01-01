تعرف علي أعراض مسمار القدم وأسبابه..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يعد مسمار القدم أو مسمار اللحم عبارة عن قشرة صلبة وخشنة تتكون على جزء صغير من الجلد في باطن القدم أو أعلى أصابع القدم أو بينها، عادة ما تحدث هذه المشكلة في القدم نتيجة الاحتكاك الزائد بها أو الضغط عليها بشكل أكثر من المعتاد، كرد فعل من الجسم للدفاع عن نفسه ضد هذا الضغط الزائد.

أعراض مسمار القدم
ظهور جزء سميك وخشن من الجلد يشبه الجلد الميت أسفل القدم.

ظهور انتفاخ صلب على أصابع قدمك أو بين الأصابع.

الإحساس بألم تحت الجلد.

صعوبة في المشي.
أحيانا يصبح الجلد المصاب له ملمس شمعي.
أسباب حدوث مسمار القدم
المشي أو الجري أو الوقوف لفترات طويلة.

العادات الرياضية أو الأنشطة البدنية المبالغ فيها التي تسبب الضغط الزائد على القدمين.

المشي حافيا بدون حذاء.
عدم ارتداء جوارب أو ارتداء جوارب غير مناسبة ويوجد بها حواف تسبب احتكاك في القدم.

المشي بطريقة خاطئة تسبب الضغط على إحدى جانبي القدم

المصدر: الوفد

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