تعرف علي أبرز الاختلافات بين هاتف Pixel 7 Pro و Pixel 8

كشفت شركة جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى بتصميم مميز، ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة وقتها، ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا، ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين Pixel 8 لمعرفة ذلك:
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