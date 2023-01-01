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تعرف علي أبرز الاختلافات بين هاتف Pixel 7 Pro و Pixel 8

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صورة الخبر: Pixel 7 Pro
Pixel 7 Pro

كشفت شركة جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى بتصميم مميز، ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

‏‎ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة وقتها، ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا، ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين Pixel 8 لمعرفة ذلك:
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‏Google Pixel 7 Pro
الشاشة: 6.7 بوصة.

?المعالج: Tensor G2.

نظام التشغيل: Android 13.

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.?
الكاميرا الأمامية: 10.8MP.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.



Pixel 8
المعالج: Google Tensor G3

التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

الكاميرا الخلفية : 50+12 م.ب.

الكاميرا الامامية 10.5 م.ب.

الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 14

البطارية: 4575 مللي أمبير

المصدر: اليوم السابع

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