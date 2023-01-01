تعرف عليها .. علامات على القدمين تدل على الإصابة بأمراض الكلى



أمراض الكلى أمراض الكلى



تعتبر الكلى من أهم أعضاء الجسم. فهي تساعد في إزالة النفايات والسموم مثل اليوريا والكرياتينين والأيونات الزائدة من الدم على شكل بول، ومع ذلك، فإن أمراض الكلى تؤثر على عمل الكلى، وهذا يؤثر في النهاية على وظائف الجسم المختلفة، إذا ترك مرض الكلى دون علاج، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والفشل الكلوي الذي يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى، وفقا لموقع تايمز ناو.



من المهم اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض الكلى حتى تتمكن من طلب العلاج الذي يمنع وصول الحالة إلى مراحل متقدمة قد تؤدي إلى الفشل الكلوي، فى هذا التقرير نتعرف على بعض علامات أمراض الكلى التي قد تظهر على قدميك.



علامات تدل على أمراض الكلى تظهر على القدمين

تورم القدمين

واحدة من العلامات الهامة لأمراض الكلى هي الوذمة، والتي عادة ما ينظر إليها على أنها تورم في القدمين والكاحلين.

قد يؤثر ضعف وظائف الكلى على قدرتها على إزالة السوائل الزائدة والصوديوم من الجسم، مما يؤدي إلى احتباس السوائل.

يؤدي تراكم السوائل هذا إلى التورم، والذي غالبًا ما يكون ملحوظًا على شكل انتفاخ أو ضيق في القدمين.

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تغير شكل جلد القدمينيمكن أن يؤدي مرض الكلى المزمن إلى تغيرات جلدية مختلفة، يمكن رؤية بعضها على القدمين. قد يصبح الجلد أغمق، ويأخذ لونًا يشبه البرونز أو مصفرًا، بسبب تراكم الفضلات في الدم. كما قد يتغير نسيج الجلد، فيصبح جافًا أو مثيرًا للحكة أو متقشرًا، والذي يمكن أن يكون بارزًا بشكل خاص في القدمين.الحكة المستمرةالحكة المستمرة، والمعروفة أيضًا بالحكة، هي أحد الأعراض المرتبطة بتلف الكلى. غالبًا ما تكون الحكة عامة ولكن يمكن رؤيتها بشكل خاص في الأطراف السفلية، بما في ذلك القدمين. ويعتقد أن الحكة تحدث بسبب تراكم السموم في مجرى الدم.التنميليمكن أن يؤدي مرض الكلى إلى تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى الاعتلال العصبي المحيطي. تسبب هذه الحالة أعراضًا مثل الوخز أو التنميل أو الشعور بالحرقة في القدمين والساقين. يمكن أن يؤثر الاعتلال العصبي المحيطي على الحركة ونوعية الحياة للأشخاص المصابين بأمراض الكلى ويتفاقم مع وصول الحالة إلى مراحل متقدمة.جروح مؤلمةفي المراحل المتقدمة من مرض الكلى، يمكن أن تحدث حالة نادرة ولكنها خطيرة تسمى التأق التكلسي. تتميز هذه الحالة بوجود جروح مؤلمة وغير قابلة للشفاء على الجلد والتي تؤثر عادةً على القدمين وأسفل الساقين. يحدث التأق التكلسي بسبب اختلال توازن الكالسيوم والفوسفور في الجسم، مما يؤدي إلى تكوين تكلسات في الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي في النهاية إلى تلف الأنسجة ونخرها.تغيرات شكل وملمس الأظافرالتغيرات في مظهر وملمس الأظافر قد تكون أيضًا مؤشرًا على مرض الكلى. قد يتغير لون الأظافر أو تصبح سميكة أو هشة، وقد تكون هذه التغييرات ملحوظة بشكل خاص في أظافر القدم.إن اكتشاف هذه العلامات والأعراض على القدمين يمكن أن يساعد الأشخاص في الحصول على تقييم طبي وعلاج مناسب لأمراض الكلى الكامنة.يعد الاكتشاف والعلاج المبكر أمرًا مهمًا لإبطاء تطور مرض الكلى وتقليل خطر حدوث مضاعفات.