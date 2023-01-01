تعرف على EQA.. أرخص SUV كهربائية من Mercedes في مصر

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تقدم مرسيدس-بنز مصر في السوق المحلي 4 سيارات كهربائية من فئة SUV تحت علامة EQ التجارية التابعة لها والمخصصة للسيارات الكهربائية فقط من الشركة الألمانية، حيث يتميز موديلEQA وسطهم بأنه أرخص سيارة بينهم، حيث تم الإعلان عن أسعار هذا الموديل كالتالي:



- موديل EQA 350 بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه.



ويحمل هذا الموديل نظام دفع كهربائي بقوة 292 حصان مع نظام دفع كلي للعجلات، وبطاريات تستطيع تشغيل محرك السيارة لمسافة أقصاها 438 كيلومتر تقريبا، بالإضافة لإمكانية شحن البطارية بنسبة 80% خلال 32 دقيقة فقط باستخدام أجهزة الشحن الكهربائية السريعة للسيارات 350 كيلوواط.