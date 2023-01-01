تعرف على هواتف أيفون القادرة على تشغيل مميزات الـ AI الجديدة..ليست متاحة للجميع..

تراهن شركة أبل على أن ميزات الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها ستكون كافية لإقناعك بترقية جهاز أيفون الخاص بك - خاصة إذا كان الذكاء الاصطناعي يتطلب جهازًا متطورًا، ومن المتوقع أن تكشف شركة آبل عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمرها السنوي للمطورين، WWDC، يوم الاثنين.
وسيتضمن برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد للشركة، والذي ذكرت بلومبرج أنه سيطلق عليه اسم "Apple Intelligence"، ميزات تعمل على الجهاز - مما يعني أنها مدعومة مباشرة بواسطة شرائح ايفون بدلاً من الاعتماد على الخوادم السحابية، وستظل بعض خدمات الذكاء الاصطناعي تعتمد على الحوسبة السحابية، وفقًا للتقرير، لكن الكثير منها لن تفعل ذلك.
وذكرت بلومبرج أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستتطلب على الأقل هاتف ايفون 15 Pro أو تشكيلة ايفون 16 القادمة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق ايفون 16 والإطلاق العام لنظام iOS 18 في الخريف، وسيحتاج أولئك الذين يستخدمون أجهزة iPad وMac أيضًا إلى نماذج تحتوي على شريحة M1 على الأقل، وفقًا للتقرير.
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