تعرف على هواتف أيفون القادرة على تشغيل مميزات الـ AI الجديدة..ليست متاحة للجميع..



أيفون أيفون

تراهن شركة أبل على أن ميزات الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها ستكون كافية لإقناعك بترقية جهاز أيفون الخاص بك - خاصة إذا كان الذكاء الاصطناعي يتطلب جهازًا متطورًا، ومن المتوقع أن تكشف شركة آبل عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمرها السنوي للمطورين، WWDC، يوم الاثنين.



وسيتضمن برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد للشركة، والذي ذكرت بلومبرج أنه سيطلق عليه اسم "Apple Intelligence"، ميزات تعمل على الجهاز - مما يعني أنها مدعومة مباشرة بواسطة شرائح ايفون بدلاً من الاعتماد على الخوادم السحابية، وستظل بعض خدمات الذكاء الاصطناعي تعتمد على الحوسبة السحابية، وفقًا للتقرير، لكن الكثير منها لن تفعل ذلك.



وذكرت بلومبرج أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستتطلب على الأقل هاتف ايفون 15 Pro أو تشكيلة ايفون 16 القادمة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق ايفون 16 والإطلاق العام لنظام iOS 18 في الخريف، وسيحتاج أولئك الذين يستخدمون أجهزة iPad وMac أيضًا إلى نماذج تحتوي على شريحة M1 على الأقل، وفقًا للتقرير.

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وذكرت بلومبرج أن شركة آبل ستقوم بدمج تقنية الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات، بما في ذلك البريد والمذكرات الصوتية والصور، ولكن يمكن للمستخدمين اختيار الاشتراك.يقال إن الميزات ستركز على المساعدة في المهام اليومية، بدءًا من التلخيص والمساعدة في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني إلى الرموز التعبيرية المخصصة التي يقترحها الذكاء الاصطناعي أثناء إرسال الرسائل النصية، وسيحصل Siri أيضًا على إصلاح شامل للذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمين بقيادة مهام أكثر تحديدًا داخل التطبيقات، مثل مطالبة Siri بحذف بريد إلكتروني، وفقًا لبلومبرج.كما وقعت شركة أبل أيضًا صفقة مع OpenAI للمساعدة في تشغيل بعض الميزات، بما في ذلك برنامج الدردشة الآلي المشابه لـ ChatGPT، وفقًا لما ذكرته The Information وBloomberg سابقًا.من المحتمل أن يأمل الرئيس التنفيذي تيم كوك، الذي اعترف بأن سوق الهواتف الذكية كان "صعبًا" في الولايات المتحدة مؤخرًا، في أن تحفز عروض الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة دورة ترقية كبيرة للأجهزة.