تعرف على مواصفات Apple Watch Series 10.. شاشة أكبر وتصميم أنحف



Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 10

أصبحت Apple Watch الجديدة هنا. بعد عقد من الزمان منذ كشفت الشركة عن طرازها الأول، تتميز Apple Watch Series 10 بشاشة أكبر وتصميم أنحف من جميع سابقاتها.

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كما تبدو الساعة أكثر سطوعًا من زوايا عرض أوسع، وتتضمن مكبر صوت أعيد تصميمه. إنه أكبر تغيير في التصميم منذ Series 4.على الرغم من أن الشركة لم تذكر أحجام الشاشة الدقيقة في عرضها التقديمي (أو حتى تؤكد أنها تأتي بحجمين)، تقول Apple أن الشاشة على Series 10 القابلة للارتداء بها مساحة أكبر بنسبة 30 بالمائة من Series 6. الشاشة أكبر قليلاً من شاشة Apple Watch Ultra. تقول Apple أن شاشة OLED ذات الزاوية العريضة للساعة أكثر سطوعًا بنسبة 40 بالمائة عند الزوايا من سابقتها.يتم تحديث الشاشة مرة واحدة في الثانية، ويظهر عقرب الثواني حتى أثناء وجود الجهاز في وضع المحيط السلبي. كل من الشاشة والعلبة بها زوايا أكثر تقريبًا من طرز Apple Watch السابقة.إن ساعة Apple Watch Series 10 أنحف بنحو 10% من طراز Series 9. كما أنها أخف وزنًا بنسبة 10% من ساعة العام الماضي (أو أخف وزنًا بنسبة 20% إذا اخترت طراز التيتانيوم الجديد). يحل الأخير محل الفولاذ المقاوم للصدأ كخيار غلاف متميز للأجهزة القابلة للارتداء، على الرغم من أنه سيتعين علينا الانتظار قليلاً لمعرفة سعره.يعمل الجهاز بشريحة S10 SIP (نظام في حزمة) الجديدة، والتي تدعي Apple أنها ستعزز الأداء والكفاءة. يساعد S10 في منح Apple Watch Series 10 عمر بطارية أطول: ما يقدر بنحو 18 ساعة. تدعي الشركة أن الشحن السريع المحسن يمكنه شحنها من فارغة إلى 80% شحن في 30 دقيقة.مكبرات الصوت في الساعة أصغر بنسبة 30%، ويُزعم أنها دون التضحية بأداء الصوت. ويمكن لمكبرات الصوت تشغيل الوسائط (مثل الموسيقى والبودكاست) لأول مرة - وهو أمر مفيد إذا نسيت AirPods.Apple Watch 10يندمج الجزء الخلفي المعدني للساعة مع الهوائي، والذي تقول Apple أنه سيعزز أداء الهاتف الخلوي ومقاومة الماء (حتى 50 مترًا). تتحد مقاومة الماء الجديدة هذه مع مقياس العمق المدمج ومستشعر درجة حرارة الماء لإمكانيات غوص إضافية. ويدعم ذلك على جانب البرنامج تطبيق Tides، الذي يتتبع مستويات المد والجزر لركوب الأمواج وصيد الأسماك والأنشطة الأخرى تحت الماء. هناك أيضًا تطبيق Oceanic Plus للغواصين.تتضمن Apple Watch Series 10 تتبع انقطاع النفس أثناء النوم، وهي ميزة أخرى أولى في التشكيلة. تقول الشركة إن الجهاز القابل للارتداء يستخدم التعلم الآلي للبحث عن اضطرابات التنفس عند ارتدائه طوال الليل. تتوقع Apple موافقة إدارة الغذاء والدواء على هذه الميزة قريبًا.تصف Apple الجهاز القابل للارتداء الجديد بأنه منتج خالٍ من الكربون. تقول الشركة إن ساعة Series 10 تستخدم 95 بالمائة من الألومنيوم المعاد تدويره ومصنوعة من 100 بالمائة من الكهرباء المتجددة.بالطبع، ستعمل Apple Watch الجديدة (إلى جانب الطرز الأقدم بدءًا من Series 6 والجيل الثاني SE) بنظام التشغيل watchOS 11. يضيف برنامج 2024 القدرة على إيقاف مؤقت وتخصيص أهداف Rings وActivity بشكل أكبر، إلى جانب تطبيق Vitals جديد للتحقق من مقاييس الليل وأحمال التدريب وبيانات الحمل.تبدأ Apple Watch Series 10 من 399 دولارًا أمريكيًا للإصدار الذي يعمل بنظام GPS فقط. يكلف طراز GPS + الخلوي 499 دولارًا أمريكيًا. إنه متوفر باللون الأسود النفاث (لأول مرة) والذهب الوردي والألومنيوم الفضي. تشمل أنماط الأشرطة الجديدة هذا العام تعاونًا مع Nike وHermès.