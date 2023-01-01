تعرف على مواصفات هاتف Realme 13 Pro الجديد وسعره في مصر



Realme 13 Pro Realme 13 Pro

أعلنت شركة ريلمي على إصدار أفضل هاتف من قبلها وهو هاتف ريلمي 13 ويتساءل البعض على مواصفات هاتف Realme 13 Pro الجديد وسعره في مصر، فقد تم الإعلان أن هذا الهاتف يتميز بالعديد من المواصفات القياسية التي تجعله من أفضل الهواتف التي تم إصدارها إلى الآن، كما يجب الإطلاع على مميزات الهاتف الأساسية التي تجعله من أفضل الهواتف الخاص بشركة ريلمي الى الان، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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مواصفات هاتف Realme 13 Pro الجديد وسعره في مصرتعتبر مواصفات الهاتف من أكثر الأمور التي يهتم بها كافة المستخدمين قبل الشراء، وقد أعلنت شركة ريلمي بأن الهاتف يضم العديد من المواصفات القياسية وهي كالتالي:المواصفات التفاصيلمعالج الهاتف معالج كوالكوم سناب دراجون 7S جين 2 ثماني النواةالتخزين \ الرام 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام او 512 جيجا مع 12 جيجا رامكاميرا الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.45، بينما الكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بمستشعر Sony LYT-600 بها مثبت بصري، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهى الترا وايد.شاشة الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة كيرف بدقة 1080×2412 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل.نظام تشغيل الهاتف واجهة Realme UI 5.0 مبنية على Android 14سعة البطارية سعة 5200 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واتمواصفات هاتف Realme 13 Pro الجديدما هي مزايا هاتف Realme 13 Proبعد الاطلاع على المواصفات القياسية لهاتف ريلمي 13 برو، يرغب البعض الاطلاع على أهم مزاياه، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:لقد أهتمت شركة ريلمي بأن تكون السماعات الخارجية من نوع ستيريو وذلك لصوت أوضح، والاستمتاع بصوت عالي.يوجد أيضاً في الهاتف خاصية NFC، وتم تزويد الهاتف بطبقة حماية على الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 7i.سعر هاتف ريلمي الجديديتساءل البعض على سعر الهاتف التي أقرتها الشركة وقد تم التوضيح بأنه كالتالي:سعر الهاتف لنسخة 128 جيجا يبلغ حوالي 320 دولار أمريكي.بينما نسخة 256 يبلغ قيمتة حوالي 345 دولار أمريكي.وسعر نسخة 512 حوالي 380 دولار أمريكي