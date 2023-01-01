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تعرف على مواصفات سيارة تويوتا MR2

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صورة الخبر: تويوتا MR2
تويوتا MR2

تحوم حول عودة تويوتا MR2 المتوقعة في نهاية عام 2025 العديد من التساؤلات، خاصة بشأن المواصفات ونوع محرك الجيل الجديد من هذه السيارة الرياضية الأسطورية، مع تزايد الاهتمام تتضارب المعلومات بين توقعات باعتماد مواصفات محرك كورولا GR الشهير، وبين تكهنات بتجهيز الطراز بمحرك كهربائي بالكامل.

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تاريخ تويوتا العريق في رياضة السيارات
تويوتا، التي لها تاريخ يزيد عن 60 عامًا في عالم السيارات، عُرفت بإصداراتها ذات الأداء العالي والحيوية الرياضية، وكل عام ترتقي الشركة بمستوى ابتكاراتها، وتقدم تقنيات تلبي تطلعات عشاق السرعة والأداء الرياضي.


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نوع المحرك
مصادر متعددة تنقسم بين تأييد نسخة تقليدية تحمل روح كورولا GR بمحركها التقليدي ذي الثلاث أسطوانات وسعة 1.6 لتر، وبين رؤى ترجّح كفة الابتكار بإصدار كهربائي بالكامل، هذا الانقسام يعكس التوجهات المتباينة في عالم السيارات اليوم، بين الحفاظ على القيم التقليدية والتطلع نحو مستقبل أكثر استدامة.






تكهنات متباينة حول مستقبل MR2
بينما يتجه العالم نحو السيارات الكهربائية، تويوتا تقف عند مفترق طرق، متأملة في اختيار أفضل منظومة حؤكة للسيارة، رغم التوجه العام نحو الكهرباء، لا تزال الشركة تعتقد بأن السيارات التقليدية لها مكانتها، مما يرجّح فكرة تزويد الطراز الجديد بمحرك بنزين قوي يحافظ على الطابع الرياضي.

المصدر: نجوم مصر

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