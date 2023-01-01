

تعرف على منسقة أزياء انتصار السيسي في منتدى شباب العالم.. نسقت أزياء منى زكي وإيمي سمير غانم تعرف على منسقة أزياء انتصار السيسي في منتدى شباب العالم.. نسقت أزياء منى زكي وإيمي سمير غانم

نالت السيدة انتصار السيسي الكثير من الإطراءات بعد اختيارها حضور منتدى شباب العالم بإطلالة من تصميم مصممات أزياء مصريات من الشباب.



وأعلنت مي جلال منسقة الأزياء Stylist أنها هي من أشرفت على تنسيق ثياب انتصار السيسي، واختارت لها ثيابا وإكسسوارات من تصميم مرمر حليم، وجاءت حقيبة اليد من تصميم "أختين".



وكانت مي جلال تعاونت مع كثير من الفنانات في مجال تنسيق الأزياء على رأسهم منى زكي في مسلسل "آسيا"، وكذلك في إطلالتها في حفل توزيع جوائز أوسكار السينما العربية، وكانت منسقة أزياء مسلسل "الحساب يجمع" الذي تم عرضه في رمضان 2017، وأيضا ثياب أبطال فيلم "لف ودوران"، كما أشرفت على إطلالة إيمي سمير غانم في حلقتها ببرنامج "بيومي أفندي".

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كما شاركت مي في تنسيق أزياء أبطال مسلسل "حجر جهنم".